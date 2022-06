A tavaszi szezon során aggodalmat keltő játékot mutatott többször a Pick Szeged férfi kézilabdacsapata. Egyelőre a 2021. december 9-én átadott Pick Aréna sem szolgál oroszlánbarlangként, itt egyértelműen az eddigi legjobb mérkőzését az arénaavatón a német sztárcsapat, a THW Kiel ellen játszották (30–26) a Tisza-partiak.

Sokat fejlődtek

A bajnoki döntő első mérkőzésére sokat fejlődött a szegediek támadójátéka. A legnagyobb gond ugyanis ebben akadt az idény során, a védekezés a legtöbbször még Bánhidi Bence nélkül is egész jól állt a lábán. A Veszprém elleni szuperrangadón jól látszódott az elmúlt hetek komoly munkája a Pick részéről. Dinamikusabb és frissebb támadásvezetések, amit nagyban befolyásolt, hogy az irányító Dean Bombactól végre nem csak örökölni lehetett a labdát. A szlovén karmester bár mindössze egyszer talált be, kifejezetten hasznosan szőtte a hazai támadások fonalát.

Dicséret a beállóknak

Elképesztő akarat jellemezte a hazaiakat, amivel a vendégek többször nem tudtak mit kezdeni. Elég, ha csak Bodó góljaira gondolunk, vagy éppen a még nem teljesen egészségesen pályára lépő Gaber és Bánhidi brusztolására. Utóbbi két beállót meccsvégi nyilatkozatában Juan Carlos Pastor vezetőedző is kiemelte. Úgy fogalmazott, ebben az állapotban ilyen teljesítményre kevesek lettek volna képesek, mint amilyet a két klasszis nyújtott támadásban és védekezésben egyaránt.No de a helyzetkihasználás. Amilyen jól ment a támadások dinamikája, olyan rosszra sikeredett a ziccerek befejezése. A szegedi ítélet-végrehajtók hétméteresből mindössze ötször találtak be tíz próbálkozásból. A szélekről sem ment, innen leginkább Frimmel hibázott. Különösen fájó, hogy ajtó-ablak helyzetben. Ötvenszázalékos hatékonysággal zárt, ami egy szélsőtől tragikus, egy átlövőtől már jó a legtöbb szakember szerint.

Önbizalombomba

A kapusokra viszont egyik oldalon sem lehetett panasz. Mikler tizenhárom, Corrales tizenhét, Cupara három védéssel zárt. A vendégek legnagyobb fegyvere ebben a szezonban egyértelműen a kapusduója, akik közül rendszerint legalább egyikük elkapja a fonalat. Az eddigi három Szeged–Veszprémhez képest hiába kézilabdázott most a legjobban a Pick, a rekordbajnok háromgólos hátrányban sem esett kétségbe. Az utolsó percekben pedig az addig halványabb teljesítményt nyújtó Petar Nenadics, valamint Jahja Omar góljaival már kétgólos előnyben is járt a szemmel látható önbizalommal teli veszprémi csapat.A vége 28–29. Minimális veszprémi előny, amely akár három-négygólos szegedi is lehetett volna. Ehhez viszont nem lehet huszonöt lövést elrontani. A hétmétereseket legalább hetven-nyolcvan százalékos hatékonysággal értékesíteni kell. A visszavágó előtt gyakorlatilag semmi sem dőlt el, de a rivális oroszlánbarlangjában fele ennyi hiba is végzetes lehet szegedi részről, így mindenképpen koncentráltabb befejezésekre lesz szükségük Bogdan Radivojevicséknek.