Negyvenkilencedik alkalommal szervezték meg a Csongrád-Csanád megyei könyvtáros napot csütörtökön. A Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesülete által szervezett eseménynek ezúttal Algyő adott otthont. A helyi civil szervezetek házában összegyűlt könyvtárosokat Molnár Áron polgármester köszöntötte, aki a nap témájához, vagyis a könyvtár és a turizmus kapcsolatához csatlakozva a Tisza-parti község történetéről beszélt.

Elmondta, eredetileg halászfalu voltak, majd 1965-ben az olaj miatt nehézipari településsé váltak, a földgáz kitermelése határozta meg a település életét. A hetvenes évektől egyre többen költöztek a községbe. Hozzátette, folyamatosan fejlesztik a települést, és egyre inkább a Tisza-partra koncentrálnak, turisztikai beruházások megvalósítását tervezik ott. A helyi könyvtárról azt mondta, 2012-ben költözött át az intézmény a régi gyógyszertár épületébe, a könyvtárosok pedig olyan kreatív ötletekkel állnak elő, amelyek szívmelengetőek számára településvezetőként.

Az eseményen előadást tartott például Kukkonka Judit, a szegedi Somogyi-könyvtár munkatársa is, aki arról beszélt, hogy kezdetben csak a gazdagoknak volt lehetőségük utazgatni, így a köznép az ő, könyvtárakban elérhető tudósításaikból ismerte meg a nagyvilágot, majd a vasút terjedése elhozta a lehetőségét annak, hogy a köznép is kirándulhasson.

Ezután megjelentek a könyvtárakban a térkép­ábrázolások, az útikönyvek és a szakkönyvek is, melyek segítették az országban való tájékozódást – jegyezte meg. Ma már egyre több, egzotikus tájat bemutató kiadvány jelenik meg, elénk tárva az egész világot. Kiemelte, ezeket a könyveket most is kölcsönzik, szép hosszú bélyegzőlistával rendelkeznek.

A szakember beszélt arról is, hogy előfordul, amikor a könyvtáros vezeti a turistákat. Szegeden például először a könyvtár szervezett városismereti sétákat, de bemutatókat is szoktak tartani az emlékkönyvtárban. Van, amikor maga a könyvtár a turizmus célpontja, olyankor oda a látogató nem kölcsönözni megy, hanem az épületet tekinti meg napijeggyel.

A nap során az egyesület közgyűlést is tartott, valamint a könyvtárosok a településen is kirándultak.