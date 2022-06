Vezető hírek 30 perce

A lakásrendelet módosítását kéri Mihálffy Béla

A nem állami fenntartású egyetem dolgozóinak is biztosítson kedvezményes árú bérlakást a város – ezt kéri Szeged polgármesterétől Mihálffy Béla országgyűlési képviselő. Ha ugyanis nem módosítják eszerint a lakásrendeletet Szegeden, akkor sok egészségügyi dolgozónak is mennie kell, ez pedig azzal is járhat, hogy itt hagyják a klinikát.

Kiss Anna Kiss Anna

Rácz Lajosnénak és Krecsák Máriának is költöznie kell, ha nem módosul a rendelet. Fotó: Sándor Judit

Az utóbbi napokban többször téma volt a lakásrendelet ügye Szegeden, ugyanis az önkormányzattól levelet kapnak a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ dolgozói arról, hogy az évek óta kedvezményes árú, szociális bérlakások szerződését felbontják velük. Az ügyben csütörtökön sajtótájékoztatót tartott Mihálffy Béla országgyűlési képviselő, akit az érintett egészségügyi dolgozók kerestek meg. Mihálffy szerint az egészségügyi dolgozók fáradhatatlan teljesítményének elismerése politika felett állónak kell legyen. Éppen ezért arra szeretné kérni Botka László polgármestert, hogy a soron következő közgyűlésen nyújtsa be a lakásrendelet módosítását, hogy a nem állami fenntartású egyetem dolgozóinak is biztosíthasson az önkormányzat szolgálati lakást. Megjegyezte, egy ilyen indítványt természetesen támogatna a szegedi Fidesz és KDNP frakció. Mihálffy hangsúlyozta, szép gesztus, hogy az önkormányzati ilyen módon biztosít lakást az egészségügyben dolgozóknak és fontosnak tartja, hogy a szakembereket megtartsák és támogassák, mert ez a szegediek és a város érdeke is. A sajtótájékoztatón Rácz Lajosné klinikai dolgozó is részt vett, akinek éppen csütörtökön járt le a szerződése. Ezt megelőzően egy hónappal járt bent az önkormányzatnál, ahol közölték vele, hogy nem lesz hosszabbítás. Szerinte ennek az az oka, hogy módosult az egészségügyi jogviszonyuk, ami miatt már nem jogosultak a bérlakásra. De Krecsák Máriának és családjának is menni kell, ha nem módosul a rendelet. Azt mondta, a jelenleginél magasabb bérleti díjat nem tudnak kifizetni a férjével, aki mentősként dolgozik, és aki korábban szintén jogosult volt a kedvezményes árú lakásra, de mivel már nem minősül közalkalmazottnak, így vele sem hosszabbít a város. Mária szerint hozzájuk hasonlóan sok család azon gondolkozik, hogy elköltözik a szülőkhöz vagy olyan városba megy, ahol olcsóbban találnak lakást, ez pedig azzal jár, hogy itt kell hagyniuk a szegedi klinikát.

