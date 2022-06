Bár az Ünnepi Könyvhét jövő hét közepén kezdődik, a kísérő programok már zajlanak a városban. Az országos rendezvénysorozatot – amelyet immár 93. alkalommal rendeznek meg – megyeszékhelyünkön 15 éve a Somogyi-könyvtár szervezi. Sikaláné Sánta Ildikó igazgató emlékeztetett: az Ünnepi Könyvhetet 1929-ben azzal a céllal hívták életre, hogy megismertessék a magyar könyveket az olvasókkal. Ez a cél azóta sem változott. Hozzátette, Szegeden vonultatják fel hazánk második legszerteágazóbb programkínálatát, 15 helyszínen 38 kiadó és 52 szerző mutatkozik majd be.

Sajtótájékoztatón ismertették az idei Ünnepi Könyvhét szegedi programjait. Fotók: Török János

A rendezvényt bemutató sajtótájékoztatón Kardos János, az önkormányzat művelődési osztályának vezetője elmondta, a város idén 3,5 millió forinttal támogatta az Ünnepi Könyvhét szegedi programsorozatának megszervezését. Hozzátette, idén 18 pályázat érkezett könyvkiadási támogatásra, közülük tíz szerző kap 200-200 ezer forintot. Ezeket az Év könyve díjjal együtt a rendezvény jövő hét csütörtöki megnyitóján adják majd át.

A programokkal kapcsolatosan Andóczi Balogh Éva szervező elmondta, az intézményekben június 2-ától zajlanak könyvbemutatók és beszélgetések, a Dugonics téren pedig június 9-e és 12-e között várják az érdeklődőket. A központi rendezvényt Dragomán György József Attila-díjas író nyitja majd meg, nem ő lesz azonban az egyetlen ismert író, akivel személyesen lehet találkozni. Jön többek között Tisza Kata, Fráter Erzsébet, Temesi Ferenc és Görög Ibolya is, a szegedi szerzők közül pedig Szilasi László, Simai Mihály, Pap Éva és lapunk volt munkatársa, Trogmayer Éva.

Forrás: Török János

A kísérőrendezvények között koncerteket és folklór produkciókat is lehet találni, a vendégsátrakban pedig intézmények és partnerszervezetek mutatkoznak majd be. A rendezvénnyel egy időben zajlanak a 21. Gyermekkönyvnapok programjai is, amelyen többek között megválasztják majd az idei Könyvkirályt is.