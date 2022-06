Löffler Zsuzsanna nevét ásatások és gyerekkönyvek kapcsán egyaránt olvashatták már a Délmagyarországban. A Móra Ferenc Múzeum régészének ugyanis két meseregénye is jelent már meg: szoros szegedi kötődéssel, hiszen mint korábban megírtuk, a főhősei a saját gyerekei. Az elvarázsolt testvérek-sorozat első kötete a szegedi Vadasparkban indult. A most kiadott mese kiindulópontja egy lebontásra ítélt szegedi napsugaras ház.

Projekt része a könyv

Ennek a könyvnek azonban nem az író gyerekei a főszereplői, ugyanis nem a sorozat része, hanem a Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat megbízásából készült. Az immár háromkötetes szerzővel a szegedi vár kertjében beszélgettünk, aminek szintén oka volt. Onnan indul ugyanis valójában a könyvbeli kincskeresés: megyénk legendáit, régészeti leleteit, építészeti, történeti emlékeit helyezte egy meseregény keretébe a szegedi régész-muzeológus.

A Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat „A Csongrád-Csanád Megyei identitás erősítése” projekt keretében kérte fel a múzeumot tavaly három kiadvány: egy mesekönyv, egy képregény és egy fotóalbum elkészítésére.

A meseíró én lettem - mondta Löffler Zsuzsanna: akkor már a második meseregény-kötete került nyomdába, mindkét könyv megjelenéséről hírt adott lapunk is.

Kincskeresés megyénkben

Semmi formai, stílusbeli megkötés nem volt azon kívül, hogy a könyv terjedelme száz oldal lehet, és megyebeli legendákat, régészeti-történeti adatokat kell felhasználnom. Végül kincskereső kalandregény lett belőle: egy gyerekcsapat egy lebontásra ítélt napsugaras ház padlására lopózik fel, ami régóta lakatlan. A gyerekek nagymamájuktól tudják, aki a történet szerint a szegedi Napsugaras Tájházból ment nyugdíjba, hogy ezek a házak többsége védett, de ezt egy felújításnál megváltoztatták egy kicsit, így elvesztette a védettségét. Találnak egy 1970-es évek végén íródott naplót, amiben tulajdonosa leírta, hogy amikor kutyájával barangolt az akkor még romos szegedi vár mellett, a vár falában, egy terméskő alatt észrevett egy 19. századi levelet. A tartalma alapján bukkant rá valamilyen kincsre, amit egy ideig birtokolt, végül úgy döntött, ő is elrejti. A naplóban nyomokat és feladványokat hagyott, ezek alapján, ha valaki indíttatást érez, megtalálhatja a kincset - mesélte a kerettörténetről a szerző.

Ismeretterjesztő oldalak

A gyerekek nagyon fellelkesednek, de lebuknak az egyikük testvére előtt, szerencsére, mert már egyetemista és tud vezetni. Öten együtt járják be autóval Csongrád-Csanád megyét, és fejtik meg a kérdéseket: kincskeresésen keresztül ismerik meg tulajdonképpen a megyét. Minden nagyobb feladvány egy-egy nagyobb városba és környékére visz ugyanis el. Szentes, Hódmezővásárhely, Makó mellett érintik például az ecseri és a csomorkányi templomromot, a kiszombori körtemplomot, de kutatnak szélmalomban is.

A feladványok a települések múltjához kötődnek, sok érdekesség kiderül belőlük a megye történetéről. Minden információt viszont nem lehet belezsúfolni egy meseregénybe, mert akkor történelemkönyv lesz belőle - mutatott rá Löffler Zsuzsanna.

A sztori történelmi ismeretek nélkül is élvezhető, de arra is talált módot, hogyan közölje azt az ismeretanyagot, amit a történetbe nem tudott beleszőni.

A könyvet információs oldalakkal láttuk el. Került bele például egy dupla oldal a legfontosabb Csongrád-Csanád megyei régészeti leletekkel, de sokat megtudhatnak az olvasók többek között az alföldi szélmalmokról, a könyvben szereplő templomromokról is.

A gyerekek szeretik

Mint lapunknak elmondta, a kötött oldalszám nehézsége volt az is, hogy bele kellett férnie a cselekményszálnak, a mellékszálaknak - az ellenlábas gyerekcsapat szálát például, akik meg akarják szerezni a főhősöktől a naplót, szívesen kibontotta volna részletesebben. A gyerekek visszajelzései alapján azonban "működik" a történet. Édua lánya azt mondta elolvasása után: az ő élete dögunalom, ő is ilyet szeretne, és a Petőfi Sándor Általános Iskola harmadikosaitól is jó visszajelzéseket kapott, akiknek az ünnepi könyvhét keretében olvasott fel a könyvből a petőfitelepi könyvtárban. - Azóta is érdeklődnek tőlem a szülők, hol lehet megszerezni.

Ingyen lehet igényelni

A napsugaras ház rejtélyét Kormányos Adrián illusztrálta, aki életében először dolgozott gyerekkönyvön, de nagyon gördülékenyen ment a közös munka. Szakmai szempontból pedig a múzeum munkatársai, Tóth István történész és Molnár Csilla régész lektorálták. A mesekönyvet a Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzattól lehet igényelni június végétől, és ingyen, egy aláírásért cserébe lehet átvenni. 500 példányban nyomtatták ki, nem kerül kereskedelmi forgalomba, tehát könyvesboltokban nem lehet beszerezni.

Július 2-ától szeretnének megyeszerte könyvbemutatókat rendezni. A Múzeumok Éjszakáján is hozzá lehet majd jutni a kincskereső meseregényhez korlátozott példányszámban, Löffler Zsuzsanna dedikál is szombaton a Móra Ferenc múzeumban 18 órától.

Közben az elvarázsolt testvérek kalandjai is folytatódnak, Zsuzsanna elküldte ugyanis már a kiadónak a harmadik kötetet, és majdnem készen van a negyedik is. Fontolgattam, hogy abbahagyom, a negyedik könyvet már úgy rakom le, hogy ez lesz az utolsó, de közben eszembe jutott az ötödik alapötlete. Most már meg kell írnom.