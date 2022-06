Fúrók zümmögésétől és kalapácsok kopogásától zajos a Tari László Múzeum: folynak az ál­landó kiállítás bontási munkái. A múzeum munkatársai reggel hattól délutánig négyig dolgoznak, hogy minél hamarabb biztonságba helyezhessék a műtárgyakat.

Szakmai szemmel érdekes látni, milyen megoldásokat használtak a kiállításban. Illetve öröm is kézbe venni azokat a műtárgyakat, amik között jártunk-keltünk az elmúlt években

– számolt be a falak között folyó munkáról Gyöngyössy Or­­­solya, a múzeum vezetője.

Mint megtudtuk, a kiállított tárgyak ideiglenesen a raktár­­ba kerülnek, majd szortírozzák azokat: egyes elemek az új állandó kiállításban is helyet kapnak, míg másokat új tárgyak váltanak fel. A műtárgyak jó részét restauráltatják, illetve tisztíttatják is, mielőtt újra a lá­togatók elé kerülnek.

A kiürült épületet ezután a mesterek veszik kezükbe, a padlástól a mennyezetig meg­­újul a múzeum festése, és az épület hibáit is kijavítják. Ezt követően jöhet a szakmai munka: az új kiállítás végleges kialakítása legalább egy évet fog igénybe venni.

Gőzerővel dolgozik a gra­fikusunk, Kálmán Áron azon, hogy a város hangulatát sikerüljön elcsípni, a történelmünk esszenciáját színekkel, fényekkel is ki tudjuk majd modern formában fejezni. Az új kiállításban lesznek a mostaniból visszatérő elemek, de újdonságok is: olyan kincseink kerülnek be, amiket eddig nem láthatott a közönség, mint például Tary József haditengerész különleges tablója

– árulta el Gyöngyössy Orsolya.

A múzeumvezető hozzátet­­te, az átalakítás legalább egy évet vesz igénybe, legkésőbb jövő decemberig kell megnyitniuk az új állandó kiállí­tást.

Ez egy szép, nagyon ap­­rólékos, nagy elmélyültséget igénylő feladat. Nagy felelősség, de ezt mi boldogan vállaljuk. Úgy építjük ezt a kiállítást, hogy hűen fogja szolgálni majd a csongrádiakat. Fontosnak tartjuk, hogy a városimázs szempontjából kiemelt pont legyen a jövőben is a múzeum

– összegzett Gyöngyössy Orsolya.