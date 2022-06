Hárman gondolták úgy, hogy pályáznak a lemondott Majó-Petri Zoltán helyére, és szívesen lennének a Szegedi Közlekedési Társaság vezetői. Őket hallgatta meg szerdai ülésén a közgyűlés Pénzügyi és Vagyongazdálkodási bizottsága.

A Szegeden végzett Riczel Richárd geográfus, jelenleg a Nemzeti Közlekedési Központnál dolgozik, Orbán Kristóf Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen végzett, és az önéletrajzában az szerepel, hogy urbanista, vagyis mindennel foglalkozik, ami egy nagyvárost érinthet.

A harmadikként meghallgatott Knezevics Viktor a zágrábi és a pécsi egyetemen is tanult, közgazdász végzettségű. A bizottság tagjai végül őt találták alkalmasnak arra, hogy vezesse a városi közlekedési céget, de a végső döntést majd a jövő hét hétfői közgyűlésen hozzák meg.

A cégvezetővel kapcsolatban nem volt vita, de amikor a parkolódíjak emeléséről szóló napirendhez értek, szinte minden képviselő Nagy Sándornak esett, a rendeletet ugyanis a gazdasági alpolgármester jegyzi. A lényeg, hogy péntektől a sárga zóna óradíja 220-ról 245 forintra, a zöld zóna óradíja 480-ról 535 forintra, a sárga zónás napijegy ára 1320-ról 1465 forintra nő.

A havi, féléves, éves bérletekért is többet kell fizetni, például a mindkét zónára érvényes havi bérlet ára eddig 14 100 forint volt, július 1-jétől 15 700 forint lesz .Ez pedig csak a kezdet, mert a nagykörúton kívüli területek is díjköteles parkolási zónák lennének. Ezen kívül Újszegeden az Erzsébet liget körül is kialakítanának fizetős területeket: az eddig ingyenes Torontál téri P+R parkoló is fizetős lehet, ha a közgyűlés megszavazza.

A Fidesz-KDNP képviselői szerint a fizetős parkolóövezetek kibővítése nyílt hadüzenet a szegedi autósok ellen, egyben világosan megmutatja, hogy a baloldal csak az emberek terheinek növelésében tud gondolkodni.

A Fidesz-KDNP-s képviselőkön kívül az egyébként Botka László képviselőcsoportjában ülő Joób Márton, és Avramov András is szembeszállt Nagy Sándorral. Ők is az áremelést nehezményezték, de azt is mondták, hogy legalább akkora probléma a zónák kibővítése és az, hogy gyakorlatilag nem egyeztettek velük a kérdésről.