A szárazság miatt gyenge az idei fokhagymatermés

Továbbra is Csongrád-Csanád megyében, elsősorban Makón és környékén termesztik a legtöbb fokhagymát Magyarországon, a termőterület azonban évről évre csökken – most is. A gazdák idén a szárazság miatt nem számíthatnak jó termésre. A statisztikából az is kiderül, hogy a hazai piacra valósággal ömlik az importfokhagyma.

Szabó Imre

Bár nálunk is csökken a termőterület, még mindig Csongrád-Csanád megyében termesztik a legtöbb fokhagymát. ARCHÍV FOTÓ: SZABÓ IMRE

– Az év elején még reménykedtünk, hogy jó lesz az idei fokhagymatermés, de sajnos másként alakult – mondta a Délmagyarországnak egy makói termelő, Vas Sándor, aki jelenleg nagyjából 3 hektáron termeszt fokhagymát. Mint mondta, az ő területük olyan helyen van, ahol nem tudják megoldani az öntözést, és mivel télen, illetve tavasszal is nagyon kevés volt a csapadék, keveset ad a föld. A fejek minőségével nincs gond, méretük azonban kicsi: a piac a 6 centi fölöttieket keresi, a legtöbb azonban csak 4-5 centis. Különösen a magyar fajták hoznak keveset, pedig – mint mondja – az itteni termőföld adottságainak ezek felelnek meg a legjobban, ezek a legzamatosabbak. Mint lapunkban időről időre beszámoltunk róla, a hazai fokhagymatermesztési kedv évről évre csökken. Ez a tendencia idén sem változott – derül ki az Agrárszektor nevű online hírportál összeállításából. A beadott területalapú támogatások szerint tavaszi és őszi fokhagymát összesen 778 hektáron termesztenek 2022-ben Magyarországon, ami minimális csökkenést jelent a tavalyi 796 hektárhoz képest. Az idei évben általánosságban elmondható minden mezőgazdasági termékre, hogy a termelési költségek növekedése és az orosz–ukrán háború okozta bizonytalanság hatással van a termelésre, ezáltal sokan kisebb felületen termesztenek – adott tájékoztatást a Nemzeti Agrárkamara (NAK). Magyarországon egyébként továbbra is Csongrád-Csanád megyében folyik a legnagyobb területen, mintegy 637 hektáron a fokhagymater­mesztés. Ezen belül is hagyományosan Makó térsége viszi a prímet. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint a termés 5,2-7,9 ezer tonna között alakult az elmúlt tíz évben. 2020-ban például 768 hektárról 5212 tonna fokhagymát takarítottak be. Ez 27 százalékkal volt kevesebb, mint 2019-ben. Amint arról ugyancsak többször írtunk, a hazai piacon sok az importfokhagyma. A NAK adatai szerint 2021-ben 2269 tonna fokhagymát importált hazánk Spanyolországból, Olaszországból, valamint Hollandiából, emellett találkozni lehet román, osztrák, francia és török áruval is. Habár kínai fokhagymát ugyancsak találni az üzletekben, a külkereskedelmi adatoknál nem látható, mekkora a Kínából importált mennyiség. Ennek az az oka, hogy az adatsorok az exportőr országot tüntetik fel, amelyik behozza a terméket a nem EU-s országból.



