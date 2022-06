Ha összegeznénk a Szeged-Csanád eddigi igazolásait, akkor egyértelműen látható, mit akar a klub. A 24 éves, korábbi egyszeres válogatott Tóth Bence mellett csupa fiatal jött a klubhoz – és a már említett Tóth B. sem mondható öregnek.Kovács Gergő 19, Pintér Ádám 20, Könczey Márk 22, a legfrisebb igazolás, Gera Norbert pe­­dig csak 18 éves.

Emlékezzünk vissza a tavaly nyári eseményekre! Akkor sem tudta senki, milyen képességű például Temesvári Attila (21), aki azóta az osztály legjobb vé­­dői közé nőtte ki magát, sőt meghívást kapott a korosztályos válogatottba is. Ki ismerte Horváth Krisztofert (20)? Ha most az iskolában lennénk, nem sokan tették volna fel a kezüket jelentkezés céljából. Ehhez képest az NB II. legjobb támadó középpályása lett a Szeged színeiben. Sőt az elmúlt szezon hatására az olasz első osztályú Torino visszarendelte a kölcsönből, és ott kezdi majd meg a felkészülést is. Vagy ott van Csoboth Kevin (22), akiről azt tudtuk, hogy a korosztályos válogatottakban hogyan teljesített, majd a Benficánál volt öt évet, de hogy mire képes, azzal nem igazán voltunk tisztában. Netán Kovács Milán (22), aki sokszor láthatatlan, de rendkívül hasznos elem volt a középpályán, most meg az NB I.-ből kiesett Gyirmót igazolta le.

Szóval ha ezeket vesszük alapul, akkor valami hasonlóra gondolt a szegedi klub, amikor a már említett új játékosokat leigazolta. Fiatal, tehetséges, ambiciózus játékosokban gondolkodik, akiknek Szeged egy ugródeszka lehet. Az nem baj, ha nem igazán ismerjük az újakat, egy a lényeg: az ő akaratuk és céljuk találkozzon a klubéval, az edzőével, és akkor még egy remek dolog is összejöhet belőle. Az is biztos, hogy a fiatalokkal sokkal könnyebb bármit is megcsináltatni, mint a már sokat megélt, tapasztalt, éppen ezért többet is gondolkodó rutinos játékosokkal. Nekünk egyetlen dolgunk van: esélyt adni a csapatnak. Ahogy a klub is esélyt ad a fiataloknak.