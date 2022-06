Miután telefonon megkerestek a vezetők, kocsiba ültek, és Szegeden ültünk le beszélgetni. Elmondták, hogy mit terveznek az elkövetkezendő évekre, ami szimpatikus volt számomra. Többéves szerződést kínáltak, de azt kértem, hogy egyelőre legyen ez egy év, aztán meglátjuk, hogyan tovább – árulta el Vladan Ma­tics, akit ősszel két klub is megkeresett, most viszont a Metaloplasztika Szabács hívószava volt az egyetlen.Az 52 éves szakember 2021 októberében távozott a tatabányai kispadról. Korábban lapunknak úgy fogalmazott, hét gyönyörű évet töltött a klubnál, de úgy érezte, eljött a váltás ideje.

Kicsit szokatlan volt az el­­múlt időszak, hiszen korábban sosem volt szünet a pályafutásomban, pláne ekkora. Sok időt töltöttem a családommal, ugyanis eddig jóformán csak nyáron volt erre hosszabban lehetőségünk. Elvégeztem a ház körüli munkákat, megműttettem a csípőm. Meggyógyultam, most már azért hiányzik a munka, azon belül is a taktikai része és a meccselés – mesélte.

A Szabács a mögöttünk lévő szezonban szerb kupagyőzelmet ünnepelhetett, míg a bajnokságban az ötödik helyen végzett. A következő idényre a klub célkitűzése a bajnoki cím, Matics szerint viszont erre akár hat csapat is esélyes lehet. Emiatt ő taktikailag tervez előrelépést, amit Magyarországon megtanult, most szülővárosában kamatoztatná.

Nyolc hónapja már vezetőedzői feladatai nem akadtak, a kézilabdától viszont nem szakadt el. Figyelemmel követte a magyar bajnoki döntőt és a Bajnokok Ligája kölni négyes döntőjét is.

Szegeden élve nem lehetett nem követni a bajnoki döntőt. Mikler parádézott, Bombac ré­­gen kézilabdázott már ilyen jól, de Rosta és Martins is kiemelendő. Előzetesen jobb formát mutatott a Veszprém, de a Pick a legjobbkor teljesített a leg­jobban. Ezért szép a sport – em­­lékezett vissza a június 11-i eseményekre.

Kölnben negyedik helyen végzett a Veszprém. Magas szintű játékot hozott a Bajnokok Ligája utolsó idei hétvégéje. Nincs szégyellnivalója a Veszprémnek, de a Barça és a Kielce most biztosan jobb volt nála. Reménykedtem, hogy legyűrik a Kielt a bronzmérkőzésen, de elmaradt a kapusteljesítmény, amiből tá­madásban is meríthettek volna önbizalmat. Alapvetően egyik csapatnál sem a kapusokról szólt a hétvége, de Wolff és Pérez de Vargas is tudott védeni kulcslövést, utóbbi aranyérmet jelentőt – vélekedett a csúcseseményről Vladan Matics.