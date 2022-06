Több előnye is van annak, ha az ember patikába készül. Először is: jó esetben meggyógyulhat, ráadásképpen pedig találkozhat mindenféle különleges emberrel. Ez történt a múlt héten a Dugonics téren is. Alig értem a tér szélére, egy biciklis férfiba és fiába botlottam, vagyis inkább ők belém. Egy utcát kerestek, amelyet persze nem tudtam, hogy hol van, de végül ezt el is felejtettük, és egy történettel lettem gazdagabb aznap kora délután.

Kiderült, hogy a férfi, akit Králik Pálnak hívnak, kecskeméti. És az utat tulajdonképpen figyelemfelkeltésnek szánja. Králik Pál már egy meggysör mellett mondta el, hogy 66 éves, de ötvennek sem érzi magát, és mindezt Szegednek, vagyis a klinika invazív kardiológiai osztályának köszönheti.

Három szívműtéten vagyok túl, mindhármat itt végezték Szegeden. Örökké hálás leszek ezért a városnak, és az invazív kardiológiai osztálynak. Nekik köszönhetem, hogy most itt le­hetek, és hogy évente többször is lebiciklizhetem a Kecskemét–Szeged távot – mondta a férfi.

Ahhoz persze, hogy ezt megtehesse, nem volt elég, hogy a klinikán megműtötték. Azóta is rendszeresen mozog, ahogy mesélte, naponta legalább 20 kilométert biciklizik, hogy karbantartsa magát.

Králikék életében így már szinte hagyománnyá vált az a kerékpártúra, amelynek megvannak természetesen a kötelező állomásai is. Ilyen a halászlé a híd alatt, meg az óriáspalacsintázó, amelyet a most 13 éves Ádám miatt ejtenek útba, amikor erre járnak. Egyébként nem beszéltünk túlságosan sokáig, de abból is kiderült, hogy Králik Pál optimista és jó kedélyű ember három szívműtét után is. Azt mondta, hogy a mostani útjuk alatt csupa segítőkész és jó szándékú emberrel találkoztak.

A kisteleki boltos kedvesen szóba állt velünk, vizet adott, az egyik kocsma tulajdonosa útba igazított, senki sem szólt ránk egy rossz szót sem, mindenki csak segített az úton – mondta a férfi.

Ha pedig már úgy alakult, hogy beszéltünk, külön megkérte, hogy írjam bele a cikkbe, mi a különösen fontos még neki. Azt mondta, azon túl, hogy így köszöni meg az életmentő műtéteket, azt szeretné elérni, hogy a hozzá hasonló korú nyugdíjasok is kimozduljanak, felkeljenek a fotelből, és ha nem is napi 20 kilométert, de legalább valamennyit biciklizzenek, vagy sétáljanak, és akkor jobban érzik majd magukat. De a gyerekeknek és a fiataloknak is példát szeretne mutatni Králik Pál. Azt mondta, hogy ha naphosszat csak a számítógép előtt ülnek, akkor nemhogy ilyen teljesítményre nem lesznek képesek, de a boltba lemenni is fárasztó lesz nekik.

Mozgás, mozgás, mozgás, ne feledje, ez a lényeg – ezekkel a szavakkal köszönt el a férfi, aki szombaton reggel 4 órakor indult kisfiával Kecskemétről Szegedre, és délben már a halászlét ették a városban.