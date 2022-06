Tavaly hagyományteremtő céllal zajlott le az első Thékes László Turuljáték Emlékverseny, amellyel a szervezők egyrészt a szegedi feltalálású labdajátékot szerették volna népszerűsíteni, másrészt pedig kifejezni tiszteletüket a névadó iránt.

Már van egy korábbi, Harsányi Géza Emlékversenyünk, amelyet a ligetben szoktunk rendezni, de Thékes Lászlóról is szerettünk volna megemlékezni. Ő adta ki a turuljáték sportág második, 1958-as szabálykönyvét. Az elsőt egyébként Halácsy Antal adta ki 1903-ban, így idén 119 éves a játék – mondta el lapunknak Joó Gyöngyi, az SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskola testnevelőtanára, az emlékverseny főszervezője. Azzal folytatta, hogy a játék az 1950-es, 1960-as években élte virágkorát, akkor még röptenisz néven emlegették.

A Partfürdőn játszották, céges bajnokságokat is rendeztek. Munka után a munkásosztály kedvenc szórakozása volt – közölte.

A vasárnapi megmérettetésre 25-en neveztek több korosztályban, kiskamaszok és nyolcvanéves szenior is indult az emlékversenyen. Joó Gyöngyi kiemelte, a turuljáték korántsem bonyolult sportág.

Nagyon egyszerű játék, mert ugyanúgy, ahogy a tollaslabdát vagy az asztaliteniszt játsszák, szettek vannak. Egy játszma hat pontig tart, minden labdamenet pontot ér, két pont különbséggel kell nyerni. Egyéniben és párosban is játszható, régen csapatversenyeket is rendeztek. El kell mondjam, a szeniorok játsszák a legszebben, a régi stílus szerint. Rövid, tízszer öt méter az egész pálya, könnyű túlütni a labdát, így itt nem azok győznek, akik nagyot, hanem akik kicsit tudnak ütni – magyarázta a testnevelés tanárnő, aki hozzátette, nemcsak a szegediek éltetik a játékot, ugyanis tavaly például Nyíregyházáról, idén pedig Ceglédről is érkeztek versenyzők.

1998 óta szerepel a testnevelő tanárok, rekreátorok képzésében a sportág. Nyolc-tízéves kortól már minimális labdaérzékkel kiválóan játszható, a felnőttek is körülbelül tíz perc alatt belejöhetnek. Nagyon élvezetes, igazi családi program – mondta el Joó Gyöngyi.