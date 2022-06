Tiltakozik a Lehet Más a Politika (LMP) a makói palagáz kitermelése ellen, miután a környezetvédelemért felelős Palkovics László miniszter rendszeresen támogató hangvételű kijelentéseket tesz ezzel kapcsolatban. Mint beszámoltunk róla, a tárcavezető ezt több fórumon szóba hozta, miután az orosz–ukrán háborús konfliktus miatt kulcskérdéssé vált az energiaellátás biztonsága. A Makó térségében fellelhető palagáz utáni kutatómunka a 2010-es évek elején-közepén zajlott aktívan.

A zöld párt garanciát vár a kormány részéről, hogy egy ilyen típusú környezetszennyező beruházás nem valósulhat meg Magyarországon a jövőben. Az LMP írásban is rákérdezett a környezetvédelemért is felelős miniszternél, hogy tervezik-e a szerintük veszélyes beruházás kivitelezését. A minisztérium vá­lasza a párt szerint nyugtalanító. Mint az ellenzéki párt közleménye fogalmaz, a tárca megkerülte a konkrét választ, helyette arról értekezett, hogy a palagáz kitermelés hozzájárulhat Magyarország klímacéljainak eléréséhez, véleményük szerint a földrengésveszély el­hanyagolható, és amúgy is csak környezetvédelmi engedélyezés után indulhat el egy ilyen beruházás.

Az LMP szerint a palagáz ki­termelése több üvegházhatású gázt juttatna a levegőbe, mint a hagyományos gáz- és olajkitermelés. A kitermelés során földrengések keletkezhetnek. A repesztéshez használt vegyi anyagok elszennyezhetik a ta­­lajvizet, és más természetesen előforduló veszélyes anyagokkal keveredve további mérgezéseket okozhatnak.

Mint nemrégiben megírtuk, az egykori kutaknál, ahol a kutatás folyt, nincs nyoma annak, hogy újrakezdenék a munkát, és ilyen jelzés az érintett önkormányzatokhoz sem érkezett.