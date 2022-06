Őrületes hangulattal és teltházzal indult el péntek este a megyeszékhelyünkön Magyarország legnagyobb retró fesztiválja, a Deja Vu Fesztivál. A nemzetközi sztárok közül La Bouche, Kate Ryan és Arash gyújtotta be a háromnapos időutazás rakétáit. Utóbbi kettő ezen az estén debütált a szegedi közönség előtt.

A szervezők beszámolója szerint a nyitónapra már napokkal korábban elfogytak a belépőjegyek, így már előre tudható volt, hogy a Partfürdőn 8 ezer vendég száll be az időgépbe, olyan hazai nagyágyúkkal, mint Krisz Rudi, aki akusztikus elemekkel átszőtt fellépésén dobogtatta meg a női szíveket. Állandó visszatérője a Deja Vu Fesztiválnak Kozso és az Ámokfutók, aki több dalt a nagyszínpadi előtti területen, a közönség soraiban adott elő. A dj vonalat Náksi, Dj Dominique, Peat Jr. & Fernando, Bárány Attila erősítette Szeged ikonikus lemezlovasaival kiegészülve.

Minden előadó fergeteges bulit csinált a Deja Vu első napján, de a show-t szerintünk az este utolsó fellépője Arash robbantotta be igazán. Alig maradt olyan a nézőtéren, akit ne táncoltatott volna meg az iráni-svéd énekes. A Temptation, a Tike Tike Kardi és az Iran Iran is hallható volt, de a „teljes megőrülést” a Boro Boro hozta el. A perzsa hiphop és popzene ikonikus alakja először lépett fel a Deja Vu Fesztiválon, azonban ez cseppet sem látszott, nagyon otthonosan mozgott a színpadon, és többször is magyarul szólt a közönségéhez. Ő az egyetlen egyébként, aki nem fél-playbackkel, hanem élőzenével adott elő a háromnapos fesztiválon.

És mint azt tegnap Náksi előadásában is hallhattuk, az éjjel soha nem érhet véget, ma 17 órától folytatódik a show a Partfürdőn, ahol MolnárBé és GabrielB indítja a fesztivál szombati napját. Utánuk Csordás Tibi, az UFO, Korda György és Balázs Klári, Lou Bega, a Las Ketchup, Alexandra Stan és Basshunter is színpadra lép. A koncertek ismét éjfélig tartanak, utána a Sing Sing stage és a Tisza Dokk stage várja a fesztiválozókat. Előbbiben a Wannabe XXL, míg utóbbiban BigiBoy és Dj Newl lesz a lemezjátszóknál vasárnap hajnal 5-ig.