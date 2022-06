Minden idők legsikeresebb vi­lágbajnokságát produkálta a szegedi Deli Team öt versenyzője, akik összesen öt éremmel és egy ötödik hellyel gazdagodtak a rangos eseményen. A csapat vezetőjét és versenyzőjét, Deli Tamást a bothúzó sportágért végzett munkájáért kitüntették.Mivel junior kategóriája nem volt a vb-nek, így 17 évesen a felnőttek között harcolt Szőcs Petra. Óriási tettet végrehajtva mindössze egy vereséggel zárt, a döntőben egy orosz ver­senyző tudta csak legyőzni.

Petra felfoghatatlan teljesítményt nyújtott 17 évesen, elképesztően büszkék vagyunk rá. Számomra a sorsolásnál kiderült, hogy minden nagyvad az én ágamra került, így a bronz­éremhez minimum két bravúrra lesz szükségem. Egy összejött, a másodikon mentálisan elfáradtam, és 2:1-es vereséget szenvedtem

– írta beszámolójában Deli, aki az ötödik helyen zárt a torna legidősebb indulójaként.

A szentesi Csordás Cintia küzdelmes mérkőzéseken egy hatalmas bravúrt is bemutatva jutott el a döntőig kategóriájában, ahol a kirgiz bajnok várt rá. Itt már nem sikerült meglepetést okoznia Cintiának, 0:2-vel zárt. Közösségi oldalán úgy fogalmazott, álmodni sem mert volna egy ilyen sikeres világbajnokságról, amit maga mögött tudhat Jakutföldön. A Deli Team egyetlen nem me­­gyei sportolója, Pál András öt meccsen ült színpadra, bronz­éremmel jöhet haza.

A nyílt kategóriában egészen a döntőig menetelt a derekegyházi Véró Alex. Itt azonban a sportág legendája, az orosz Viktor Kolibabchuk verhetetlennek bizonyult, így ezüstéremmel zárt. Véró az abszolút kategóriá­ban is megküzdött. Az ellenfelek mellett a fájdalommal is, mivel többek mellett a válla, mellizma, dereka és a combhajlítója is kikészült. A bronzmérkőzésen az üzbég bajnok várt a derekegyházi sportolóra.

Mivel kis túlzással reggel alig tudott kimászni az ágyból Alex, így a bronzmeccsen egyetlen forgatókönyv létezett számára. Gyors rajttal nyerni 2:0-ra, mert ha az üzbég bajnok elkezd mozogni, az komoly gondot jelenthet. Szerencsére Alex esélyt sem adott ellenfelének, parádés hangulatban megnyer­­te a mérkőzést. Felemelő érzés volt három orosz bothúzó mellett a dobogón látni, az ilyen pillanatokért érdemes dolgozni és foglalkozni a srácokkal

– me­sélte büszkén Deli Tamás.