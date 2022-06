Mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, aki Horvátországban nyaral az idén. Délnyugati szomszédunknál ugyanis je­lentősen emelkedtek a turisztikai szolgáltatások árai – de­rült ki a Vecernji List horvát lap számításaiból.

Egy olyan négyágyas apartman napi bér­­leti díja, amely a koronavírus-járvány előtt 650 kunába, azaz 35 ezer forintba került, most 11 ezer forinttal drágább, közölte a Világgazdaság.

A hotelekben is 30 százalék feletti az áremelkedés a pandémiát megelőző évekhez képest, és drágultak a strandok és a vendéglátóhelyek szolgáltatásai is. A horvát lap felmérése szerint egy négytagú család egy átlagos tengerparti étteremben 600 kunából, azaz 32 ezer forintból tud tisztességesen megvacsorázni, ami szintén harmadával több, mint ami­­hez hozzászokhattunk.

A strandokon napágyat és napernyőt már szinte sehol sem lehet bérelni napi 150 kuna (8000 forint) alatt, ráadásul az idén egyre több helyen kell fizetni az öltözőfülkék használatáért is. Az infláció áprilisban 9,4 százalék, májusban már 10,6 körüli volt Horvátországban.

Az infláció mellett az is ger­­jeszti az áremelkedéseket, hogy a vendéglátósok mihamarabb be akarják pótolni a járvány miatt kiesett bevételei­ket. A horvát tengerpart idén is északon Rovinj, délen Dubrovnik térségében a legdrágább, a legkedvezőbb árakkal pedig a Senj és Zadar közötti sávban találkozhatunk. Csak az egyébként is borsos autópályadíjak nem változtak.

Nehezíti a helyzetet, hogy a forint sokat gyengült, tavaly júniusban még 47 forintért vá­sárolhattunk meg egy kunát, most azonban már 53-ért. Az árrobbanás ellenére azonban idén tovább nőtt a horvát tengerpart népszerűsége. Már az előszezonban 10 százalékkal többen üdültek Dalmáciában, mint a rekordévnek számító 2019-ben, ezért a horvátok op­­timisták. Az orosz–ukrán konfliktus miatt azok a turisták is inkább az Adriát választják, akik eredetileg a Fekete-tengernél nyaraltak volna.



A tengert semmi nem pótolja



A legtöbb turista hagyományosan Németországból érkezik az Adriára, de sok a szlovén, az osztrák és a brit vendég is. Ami a magyar látogatókat illeti, az előző években – a lezárásokkal sújtott 2020-at leszámítva – átlagosan félmillió honfitársunk nyaralt Dalmáciában, és a magas árak ellenére várhatóan idén is Horvátország lesz a magyar turisták legkedveltebb külföldi úti célja.