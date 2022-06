Mezőhegyesen, a 35-ös kiserdőtől nem messzire található a határsáv. Kopott, jégverte tábla jelzi, hogy 5 méterre már az államhatárba botlik az arrajáró. A tábla mellett egy, leginkább buszmegállóra hasonlító kis fabodega áll, amibe akár be is lehetne ülni, bár a gaz majdnem magasabb, mint az ülőke. De a „busz” már sajnos 102 éve elment, maradt az emlékezés, meg a szemlélődés. A kilátás a román oldalon egy pipacsmezőre nyílik, ami a diktátum aláírása előtt még magyar terület volt. A magyar oldali határsávon 1-2 napja vághatták le a füvet, és a mészcsepp nyomokból az is jól látszik, hogy frissen festették le a határköveket, amin felőlünk „M”, a túloldalán pedig „R” betű jelzi az országokat. A határköveket 1922-ben telepítették. Tetejükön fekete csík jelzi, hol végződik Magyarország. A három polgármester, az alpolgármester és a plébános a B.64-es kőnél emlékezett 1920. június 4-re.

A szomszédokkal is erősítik az összetartozást

Mezőhegyesen nincs épített trianoni emlékmű, csak egy élő mementó, az államhatár. Mitykó Zsolt alpolgármester társammal arra gondoltunk, hogy itt tartjuk meg az emlékezést a 102 évvel ezelőtti békeszerződés aláírásáról – mondta Pap István, Mezőhegyes polgármestere.

A nemzeti összetartozást nemcsak nemzeti szinten, hanem a szomszédok tekintetében is erősítjük. Mi Békés megyeiek vagyunk, Pitvaros és Csanádpalota pedig Csongrád-Csanád megyéhez tartozik. A békeszerződés idején még egy vármegyét alkottunk – említette meg a mezőhegyesi polgármester.

Amikor néhány napja kijöttünk a határkőhöz, hogy letisztázzuk, hol tartsuk meg a megemlékezést, arról beszéltünk Pap Istvánnal, hogy ez a találkozó nemcsak a múltról szól, hanem a három település jövőbe tekintő együttműködéséről is – erről Mitykó Zsolt beszélt.