Még mindig nagy üzlet a csempészet, és a nagy haszon reményében szinte mindennel próbálkoznak azok a vakmerő emberek, akik nem tartanak attól, hogy lebuknak a határ- átkelőkön. Pedig erre egyre nagyobb az esély, és ez a felderítettségen is látszik.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal adatai szerint tavaly csak cigarettából foglaltak le több mint 15 milliárd forint értékben csempész- árut. Idén januártól márciusig pedig már 177 millió forintnyi cigaretta akadt fenn a navosokon, és akkor még a fogyasztási dohányról nem is beszéltünk. A csempészek módszerei egyébként eléggé változatosak.

Röszkénél történt korábban, hogy a pénzügyőrök két, egymás után érkező, Szerbiából Németországba tartó autóbuszt ellenőriztek. A sofőrök és az utasok nem jelentettek be vám- és adóköteles árut. Ekkor azonban jött Böde, a NAV cigaretta- és kábítószer-kereső kutyája, ami mindkét járműnél jelzett, és kiderült, hogy nem ok nélkül.

Az egyik busz sofőrjének ülése alatti kapcsolószekrényből 146 doboz cigaretta, a másik jármű hálófülkéjének oldalkárpitja alól 392 doboz adózatlan dohányt találtak. De említettük, hogy nem csak cigarettával akarnak sok pénzt keresni a csempészek.

Ugyancsak a NAV munkatársai és ugyancsak Röszkénél 26 különleges ásványt találtak egy autóban.

Egy albán férfi akart Magyarországra jönni, és ő is a jól ismert szöveget mondta: nincs vámolni valója. Ennek ellenére ellenőrizték a kocsit, két műanyag rekeszben és egy kartondobozban meg is találták az ásványokat.

A férfi azt mondta, hogy azokat ajándékba kapta, de eredetükről és értékükről semmilyen dokumentációval nem rendelkezett. A pénzügyőrük megkeresték a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatot is, akik szerint a kőzetek Koszovóból származhatnak, értékük pedig kétezer euró. Szerencsére már jó helyen vannak, a Szegedi Tudományegyetem Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszékére kerültek.

Az örök klasszikus csempészáru persze még mindig az arany. Még tavaly történt, hogy több mint ezer arany ékszert találtak a röszkei pénzügyőrök, akik egy német rendszámú autót ellenőriztek Röszkén. Ennek a sofőrje sem jelentett be vám- és adóköteles árut, de a NAV munkatársai a járművet tüzetesen is átvizsgálták. Kiderült, hogy a kocsi padlólemezét házilag átalakították, ahonnan karkötők, medálok, fülbevalók, gyűrűk és nyakláncok kerültek elő. Ahogy a többi csempészési ügynél, itt is költségvetési csalás miatt indítottak nyomozást.

És ezzel, még mindig nincs vége: év elején a pénzügyőrök 250 éles lőszert találtak Röszkén.

Ezek egy német férfi bőröndjéből és ruhájából kerültek elő. Ezt a férfit azonnal átadták a rendőrségnek, és minden bizonnyal bíróság elé kell majd állnia az éleslőszerek miatt.