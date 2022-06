A búza termésterülete a becs­lések szerint 51 ezer 200 hek­tár megyénkben. A várható ter­més­átlag 3,5-4 tonna közötti, az öntözött területeken a hektáronkénti átlagtermés elérheti az 5 tonnát is.

Elszálltak az árak

Ez jelentősen elmarad a várttól. Az agrártárcához tartozó Agrárközgazdasági Intézet, az AKI adatai szerint a tavalyi aratáskor a búzaárak 60-65 ezer forint között mozogtak, idén ez az összeg 130-140 ezer forint körül lesz tonnánként – mondta Szél István, a megyei agrárkamara elnöke. Hangsúlyozta, ez nem ekkora hasznot jelent a gazdáknak, mint amennyit a számok mutatnak, örülnek, ha az önköltségi árak visszajönnek, és nem lesz ráfizetés.

Az inputanyagárak úgy elszálltak, hogy azt alig lehet finanszírozni. A gazdasági válság, a munkaerőhiány, a kevés csapadék is befolyásolják a termelők hasznát. Ez már a második súlyosan aszályos évünk. Idén eddig átlagosan 150-180 milliméter csapadék hiányzik a földekből. Már a harmatos reggelek is eltűntek, szenved a határ. A jobb termést csakis öntözéssel lehet elérni – összegezte Szél István.

Öntözni, öntözni

Aki nem tud öntözni, annak az átlagosnál rosszabb sokkal rosszabb termésátlaga lesz. Fő­­leg, ha a föld minősége sem megfelelő – ezt már Timár Imre mondta, a fábiánsebestyéni Kinizsi 2000 Zrt. vezérigazgatója. Ő is megerősítette, az értékesítési árak magasak lesznek, amelyek az elhúzódó háború miatt maradnak, vagy felfelé változnak, így az öntözés költsége minden bizonnyal kompenzálva lesz.

Nálunk, a Kinizsinél elsősorban a hibridkukoricát érinti az öntözés, de a gabonát is, ahol lehet. Azokon a területeinken, ahol nem tudunk locsolni, látjuk, hogy a kalászok nem teljesek, és szalma sem nagyon várható – mondta a vezérigazgató. Hozzátette, stratégiai terveik között szerepel az öntözés továbbfejlesztése. Jelenleg is van egy ilyen beadott pályázatuk.

2,5 milliméter csapadék

Hogy milyen lesz a termésátlag? Egy szóval össze tudom foglalni: tragédia! Eperjesen és környékén január 1-jétől június 9-éig 75 milliméter csapadékot kaptunk. Volt olyan hónap, amikor mindössze 2,5 milliméter eső hullott, vagyis a mi területünkön legalább 200 milliméter csapadék hiányzik – tudtuk meg Ribárszki Istvántól, az eperjesi Agro-Gárda Zrt. elnökétől. A cég két öntözőberendezéssel, egy egykarú és egy kétkarú lineárral is rendelkezik, amelyek szinte folyamatosan dolgoznak. Főleg a vetőmag-kukoricát öntözik, de a durumbúzát és a tavaszi árpát is.

Ribárszki István azt mond­­ta, már 3 tonnás termésátlagnak is örülne a „száraz ter­mesztésben”, vagyis ahol nem locsoltak. Jobb években 4,5-5,5 tonna volt az átlaguk.

Hogy az önköltségünk meglesz-e, még nem tudom, nem látom pontosan a mutatókat. Annyi bizonyos, a műtrágya négyszeresére, a villamos energia ötszörösére emelkedett, és drágultak a növényvédő szerek is. Félek, hogy a magas gabonaárak mellett is nullás eredmény közelében le­­szünk – fejezte ki aggodalmát az elnök. Kérdéses az is, hogy lesz-e elegendő gázolajuk a betakarításhoz.

Mi nem a kedvezményes áron kapjuk a gázolajat, ami információim szerint péntektől ismét drágul, ráadásul nem is mindig lehet kapni. Próbálunk tartalékolni a betakarításra, mert az aratást nem lehet halogatni – közölte.