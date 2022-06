Idén is meghirdette nyári diákmunkaprogramját a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat összesen 2 milliárd forinttal, így az önkormányzatoknak ismét le­­hetőségük van arra, hogy 16 és 25 év közötti fiatalokat foglalkoztassanak júliusban és augusztusban. Megyénkben is sok önkormányzat él ezzel a lehetőséggel, köztük a sándorfalvi és a röszkei is.

Előbbi település polgármestere, Gajdosné Pataki Zsuzsanna arról számolt be lapunknak, hogy júliusban 20, augusztusban 10 diákot fogadnak, mindkét hónapra lehet még jelentkezni. Hozzátette, Sándorfalván nagy sikere van a programnak, minden évben teljes létszámmal működik. A fiatalok kertészeti feladatokat látnak el, valamint a Nádastó és Szabadidőparkban is lehetőségük van munkát vállalni.

A programra országszerte azok a fiatalok jelentkezhetnek, akik június 15-étől regisztráltatják magukat az illetékes járási hivatalnál. Ezt követően szükséges felkeresniük az önkormányzatokat, hogy beadják a jelentkezésüket a programra.

Röszkén is várják a diákokat, ott mindkét hónapban 8-8 tanulónak van lehetősége részt venni a programban. Borbásné Márki Márta településvezető kérdésünkre arról számolt be, hogy szociális területen, köz­­területen, önkormányzati intézményeknél kapnak majd feladatot a fiatalok, akik például takarításra, apróbb festést, kertészkedést, adminisztrációs munkát végezhetnek.

A polgármester szerint a program nagy segítség az önkormányzatoknak a szabadságolások idősza­kában, még úgy is, hogy az elő­­ző évekhez képest kevesebb forrás áll rendelkezésükre.

A jelentkezők legfeljebb 1 hó­­­­napra foglalkoztathatók, na­ponta pedig maximum 6 órás munkaviszonyban. A szakképzettséget igénylő munkakör ese­­tében bruttó 195, a szakképzettséget nem igénylőben pedig bruttó 150 ezer forint munkabér jár egy hónapra.