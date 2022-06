Hagyományteremtő céllal kávézni hívta vasárnap reggel az Öreghegyen, Subasán és Sziksóson lakókat Mihálffy Béla országgyűlési képviselő, valamint Ruzsa Roland önkormányzati képviselőjelöltje a Sziki Vigadó parkolójába. Céljuk az volt, hogy meghallgassák a településrészek lakóinak problémáit és közösen tegyenek a fejlődésért. Most a tapasztalatokról kérdeztük őket.

Mihálffy Béla elmondta, a kiskertesek ügyét is szeretné képviselni a parlamentben, számukra pedig évek óta az egyik legfontosabb dolog az, hogy a városi üdülőövezetekben lévő házakra is kérhető legyen a családi otthonteremtési kedvezmény (csok). Ennek érdekében már meg is tette az első lépést, egyeztetést kezdeményezett a frakcióval – tette hozzá.

Az országgyűlési képviselő beszámolója szerint az elmúlt években nagyon sokan költöztek ki a kiskertes részekbe, ezért igen magas azoknak a száma, akik igényelnék a csokot. Megjegyezte, a kiskertes övezetekért aktívan dolgozó Családok a kiskertekért mozgalom is kérte a képviseletét a parlamentben.

A vasárnapi nyílt fogadó­órán jelezték feléjük azt is, hogy szükség lenne a közbiztonság javítására, ugyanis sok a besurranás és a kerékpárlopás. Ezt elsősorban a közvilágítás fejlesztésével és térfigyelő kamerák kihelyezésével szeretnék megfékezni, Mihálffy szerint ugyanis ilyen eszközökkel a Homokhátság több településén is jelentősen javult a biztonság.

A járdák és utak fejlesztését is többen kérték.

Azt már Ruzsa Rolandtól tudtuk meg, hogy igen nagy érdeklődés övezte a vasárnap reggeli programot, csaknem száz kávé fogyott el, valamint több szülőt a gyermekei is elkísértek, ők forró csokit és teát fogyasztottak. A Fidesz–KDNP képviselőjelöltje jelezte, sokan kérték tőle a járdák és az utak fejlesztését, ami egyébként a programjának is része, ugyanis célja a sziksósi, subasai és öreghegyi gyűjtőutak aszfaltozása, a balesetveszélyes helyeken pedig forgalomlassítók kihelyezése.

Közölte, az ott élők szintén fontosnak tartják a csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztését, míg Öreghegyen az ivóvízellátást is rendezni kell. Emellett szóba került az is a találkozón, hogy kibővítik a Sziksóson lévő játszóteret, amire azért is van szükség, mert egyre több kisgyermekes család költözik a településrészre.