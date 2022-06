Pénteken egy sajtótájékoztatón mutatkozott be a megyeszékhelyen Bányai Gábor, a Dél-Alföld kormánybiztosa, akit a sajtóesemény után interjúra kértünk. Ennek során arról beszélt, hogy első körben 39 projekt megvalósításán dolgoznak. Ezek olyan fejlesztések, amelyeket az elmúlt 2,5 évben a korábbi kormánybiztosok előkészítettek, és amelyek régi vágyálmai a településeknek, civil szervezeteknek, intézményeknek és vállalkozásoknak is.

A legtöbb projektnek azonban nincs kiviteli terve, ezt pó­tolni kell, viszont a kormány látta, hogy fontos beruházások­ról van szó, amelyek mellett politikai együttműködés is van, ezért támogatta az elképzeléseket. Minden önkormányzati pluszigény, amely túlmutat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Pluszon, a további operatív programokon és a Magyar Falu programon is, az csak rajtunk keresztül, a kormánybiztos által lesz beterjesztve a kormány felé. Kivétel ez alól a Vidékfejlesztési Program, az csakis az Agrárminisztériumhoz tartozik. Fontos tudni, hogy mi nem pályázatokat értékelünk, hanem azon dolgozunk, hogy az önkormányzatok, egyházak, intézmények, civil szervezetek és vállalkozások pályázatai beadhatóvá váljanak. Ezek a fejlesztések főként hazai forrásokból lesznek megvalósítva, de ott lesz a munkánk nyoma az uniós források igénylésében is – mondta el kérdésünkre.

A Bács-Kiskun, Békés és Csongrád-Csanád megyét felölelő dél-alföldi gazdaságfejlesztési zóna kormánybiztosa szegedi központtal dolgozik a következő 4 évben, és azt szeretné elérni, hogy a megyeszékhelyünk felzárkózzon Aradhoz és Temesvárhoz, majd le is hagyja azokat fejlettségben.

A 39 projekt közül több Csongrád-Csanád megyében lesz megvalósítva. Köztük van a 47-es számú főút négysávosítása, amely már a tervezőasztalon van, de szintén érinti a megyét az M9-es autópálya megépítése, amit érdemes lesz összekapcsolni a 47-es úttal. Emellett mindenképp meg kell építeni a Szegedet Moháccsal összekötő utat, valamint Szentesnél a 45-ös út autópályáig tartó szakaszát is fel kell újítanunk. Folyamatban van a harmadik Tisza-híd tervezése is, de viták vannak a nyomvonal kapcsán, mert so­­kak szerint nem szerencsés a klinikai központ melletti lehajtó. Továbbá hozzánk tartozik, és már meg is kezdődött a csongrádi kézilabdacsarnok építése is – ismertette lapunkkal a kiemelt megyei fejlesztéseket.

Bányai Gábor szerint nagy hangsúlyt kell fektetni a Szeged–Szabadka–Bácsalmás–Baja vasútvonal felújítására is, hiszen az összeköti a dél-alföldi megyéket. Ennek első szakasza nyáron elkészül, de további lépéseket tesznek azért, hogy a folytatás is megvalósuljon Bács-Kiskun megye felé.

A kormánybiztos egyébként úgy véli, hogy a későbbiekben, ha Szegednek sikerül megelőznie Aradot és Temesvárt, akkor érdemes lesz korszerű vasútvonallal összekapcsolni a Dél-Alföldet ezekkel a romániai városokkal is. Megjegyezte, Közép-Európában a legtöbb ország bajban van a népességfogyás miatt, köztük Románia is, Szerbia jelenleg stagnál, éppen ezért megnő a jelentősége a korridorok összeköttetésének.

Emellett a kormánybiztos szerint az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkot is át kellene alakítani a jövőben tematikus emlékparkká, hiszen úgy még több látogatót vonzana, akiknek több történelmi élményben lenne részük, mindemellett pedig a park bevétele is több lenne.