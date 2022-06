A tatamin szigorú versenyző, a hétköznapi életben érző lelkű pedagógus. Az év szegedi sportolója, a kick-box világ- és tekvandó-Európa-bajnok Zsarkó Dániel Péter remek évet zárt 2021-ben, és a sikerek folytatódtak már idén is.– Az olaszországi kick-box vb-n új súlycsoportban versenyeztem: a –74 kg-ot elhagyva a –94 kg-ban folytattam. Mindig sokat kellett fogyasztanom, ez pedig sokszor a teljesítményem rovására ment. Bejött a változtatás, a pluszsúlyok tudatos felszedése, hiszen light-contactban nyertem, és kick-lightban is döntőztem. A tekvandó-Eb-n a +85 kg-os súlycsoportban 100-110 kg-os ellenfelek is szembejöhetnek, de ide nagyon nyugodtan utaztam el. Ez is bevált, nyoma sem volt a korábbi stressznek, és kihoztam magamból, ami az edzéseken már kijött – nyilatkozta Zsarkó.

A Combat „D” SC kick-boxosa az algyői klub színeiben tekvandózik, a hódmezővásárhelyi egyesületnél is edzősködik, civilben pedig középsúlyosan értelmileg akadályozott gyerekek oktatásával foglalkozik.

Osztályfőnök vagyok, és napi szinten egészen más problémákkal kell megküzdeni, mint a sportban egy vb-döntőn, és más dolgokat könyvelünk el sikernek. A két terület közötti kontraszt segít kikapcsolni, és beszippant magába. Naponta van egy mini-vb-döntő. Jó képességű gyerekek alkotják az osztályt, és gyakran élőben nézik a meccseimet, hála az asszisztensemnek, Rostás Gergőnek és a kivetítőnek – mondta végül Zsarkó.