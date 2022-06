2019 nyarán vette át a Makó FC kispadját Siha Zsolt. Az akkor megyei I. osztályban szereplő csapat azóta sokat lépett előre, az idei szezonban ősszel újoncként a dobogón telelhetett, majd végül az ötödik helyre futott be az NB III. Közép csoportjában.– Az új tulajdonosnak az volt a célkitűzése, hogy tegyük le egy olyan csapatnak az alapjait, amely stabilan NB-s osztályban tud szerepelni. Azt gondolom, ebben a városban ez a minimum. Alulról kezdtünk építkezni, rengeteg munka van ebben, hogy ide eljutottunk – összegzett lapunknak Siha Zsolt.

A szakember korábban a SZEOL SC szakmai stábjának tagjaként, majd edzőjeként is szép eredményeket ért el a harmadosztályban, mielőtt Makóra került.

Azt tudtuk, hogy ha egyszer a SZEOL SC-nél végzett munkánknak vége lesz, akkor Szegeden nehéz lesz újra NB-s osztályban dolgozni. A makói felkérés gyorsan jött, de mindig is tudtam, hogy a városban lehet futballt csinálni. Nem volt egyszerű a megyei osztályból indulni, de mindig a munkában hittünk. Úgy építkeztünk, hogy ha fel is jutunk, ne kelljen a keret nagy részét lecserélni, mert úgy nehéz közösséget építeni. A koronavírus kitörésekor rosszul­esett, hogy lefújták a bajnokságot, de akikkel végigcsináltam, velük még jobban összeérett ez a dolog, ebből jöhetett ki az őszi bronzérem is – tért ki az elmúlt években lezajlott folyamatokra a makóiak edzője.

Siha Zsolt immáron harmadik szezonját töltötte el a Maros-parti klubnál, ebből a megyei I. osztályban szerzett bajnoki címet követően most is egy szép eredményt ért el a csapattal a harmadosztályban.

Hamar befogadtak és pozitívan álltak hozzám, de pontosan tudom, ez nem mindig lesz így. Most ez könnyebb, hiszen eredményt produkálunk, de azt mondhatom, otthonra leltem Makón – zárta Siha Zsolt.