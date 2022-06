A koronavírus-járvány miatt bajnokságokat függesztettek fel, majd töröltek, de később a mérkőzések halasztása is mindennapossá vált. A megbetegedések egyik csapatot sem kímélték. A 2020–2021-es szezonban gyakran erősen foghíjas kerettel állt fel és állt helyt fiatalokkal teletűzdelve a Pick Szeged. Amilyen hányattatott volt a szezon első része, olyan gyönyörű lett a vége a negyedik magyar bajnoki arany­éremmel. 1996, 2007 és 2018 után 2021 is aranybetűkkel íródott bele a Pick Szeged férfi kézilabdacsapatának történelemkönyvébe. Juan Carlos Pastor vezetőedző 2013 ősze irányítja a kékeket, rögtön EHF-kupa-győzelemmel mutatkozott be. Hazai fronton sokáig türelemre volt szükségük a Tisza-parti szurkolóknak, ugyanis sokáig csak ezüstérmekkel szaporodott a szegedi éremkollekció.

2018. május 20-án az újszegedi sportcsarnok megszerzett négygólos előnyből Bodó Richárd vezérletével tartott meg egyet a Pick, amellyel ti­­­zenegy évet követően bajnoki címnek örülhetett. A következő esztendőben az NB I.-es aranyérem nem, a magyarkupa-győzelem viszont összejött Debrecenben. A 2019–2020-as idényre összeállt a klubtörténelem legerősebb játékoskerete, amely viszont a koronavírus-járvány kitörése miatt sem itthon, sem pedig a nemzetközi porondon nem tudott éremért játszani.

A 2020–2021-es idényben bár lassan, de minden vissza­tért a régi ke­­rékvágásba. Tavaszra visszatérhettek a szurkolók a lelátóra, egyre több or­­szágban hirdet­tek bajnokot. Ma­­gyarországon a ku­­padöntő megelőzte a bajnokit. Előbbiben még rengeteg problémával küzdött, utóbbiban viszont valósággal szárnyalt. A távozó játékosok, Zsitnyikov és Kaspárek brillírozott, a rájuk osztott feladatokat tökéletesen kivitelezték. Ca­­nellas hozta a tőle elvárhatót, míg a csapatkapitány, a Portugáliába igazolt Jonas Källman stílusosan zárta le szegedi játékoskarrierjét. A hazai 31–28-as meccset követően a veszprémi visszavágó utolsó két gólját a svéd legenda szerezte. Kettős győzelemmel begyűjtötte magyar bajnoki címét a Pick Szeged, így nem volt kérdés, hogy az Év csapata díjat melyik klub kapja.