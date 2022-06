Lázár Csenge Boróka, Dáner Gergő és Balog Lara – mindhárman Szegeden kaptak életmentő segítséget a Rotary Club Szeged Dóm Gift of Life - „Ajándékozz életet” programjában az SZTE SZAKK Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központban. Csütörtökön mindannyian kontrollra érkeztek a szüleikkel Szegedre, ezt követően sajtótájékoztatón vettek részt a klinika orvosaival és a klub képviselőivel.

Karsai Gábor, a program New Yorkban élő nagykövete az eseményen elmondta, az Amerikából indult program által már világszerte 42 ezer gyermeket tudtak megmenteni. Megjegyezte, hazánkban 2009 óta működik a Gift of Life, azóta már túl vannak a századik gyermek megmentésén is.

Hazánk egészségügyi intézményeibe Ukrajnából, Romániából és Szerbiából érkeznek fiatalok, akiknek betegségét technikai vagy pénzügyi háttér hiánya miatt nem tudják kezelni. A programon keresztül viszont azonnali megoldást kapnak a problémájukra.

Katona Márta, a Gyermekgyógyászati Klinika professzora közölte, Szegeden 2016 óta működik az életmentő program, eddig 38, határon túlról érkező fiatalt sikerült megmenteniük. A professzor beszámolója szerint Boróka 2018-ban került a szegedi klinikára, és bár Romániában a szakemberek úgy vélték, nem kell megoperálni, Szegeden az orvosok azt látták, hogy mielőbb műteni kell. A kontrollvizsgálat eredményei szerint a 11 éves lány állapota nagyon sokat javult.

Gergőről azt tudtuk meg, hogy Sepsiszentgyörgyről jött, neki a háziorvosa észlelte a problémát, azonban már korábban szívműtétre szorult volna a gyermek, emiatt pici visszamaradás tapasztalható nála, de jó az életminősége. Lara pedig 2020-ban került Szegedre egy ritmuszavar miatt, nála katéteres beavatkozás történt, de idén nyáron vár még rá egy speciális műtét, ezt követően lesz teljes a gyógyulása.

A Rotary Club Szeged Dóm eddig 8 millió forintot tudott a gyermekek megmentésére fordítani, ez az összeg a minden év szeptemberében megszervezett kacsafutamokon gyűlt össze. Mivel a Gift of Life folytatódik, így az idei kacsafutamra megváltott jegyekkel is a gyermekek gyógyulását lehet támogatni.

Továbbá Amerikából ismét több mint 35 ezer dolláros forrás érkezett a hazai programhoz, az erről szóló adománylevelet Karsai Gábor adta át Farkas Ákos projektvezetőnek.