Fogas Ottó múzeumigazgató elmondta, ebben a kiállítórészben látható lesz többek között a Monte Walsh, az utolsó cowboy című, 2003-as filmből a főszereplő kalapja, melyet kifejezetten ehhez a mozihoz készítettek és ezt egy benne elhelyezett felirattal hitelesítették is. A színész, akinek a fején volt, nem más, mint a Magnum filmek sztárja, Tom Selleck, akinek szettjét egy térdvédő és egy sarkantyú is kiegészítette. Ezeket szintén bemutatják majd a kiállításon.

A legendás színészpáros, Bud Spencer és Terence Hill is számos "spagetti" westernben szerepeltek, ezért szerettünk volna tőlük is bemutatni néhány filmes relikviát. Még a leszármazottakat is felkerestük, miután kiderült, hogy a filmkészítők ezeket nem őrizték meg, de nem jártunk sikerrel

- mesélt az előkészítés nehézségeiről a múzeumigazgató.

Rómában viszont működik egy kölcsönző, és kiderült, hogy Terence Hill is vitt már onnan filmes kelléket. Így mi is onnan hozattunk ide pár holmit. A kiállításunkon bemutatásra kerülő pisztoly, bilincs és fegyverövek Az ördög jobb és bal keze című filmben például biztosan láthatók voltak

- mutatta a kellékeket. Érdekesség egyébként, hogy a fegyvertöltények például fából vannak, eredeti kinézetüket a festésnek köszönhetik.

Mint azt korábban már megírtuk, A legendás vadnyugat című kiállításon látható lesz Old Shatterhand puskája is - már amennyiben elfogadjuk a tényt, hogy Karl May regényének főhősét egy magyar néprajzkutatóról mintázta, miután annak memoárjait elolvasta. Xantus János karabélya mellett egyébként pipáját is Szegedre hozták Győrből, ezek szintén láthatók lesznek a tárlaton, amely a Múzeumok Éjszakáján nyitja meg kapuit a látogatók előtt.