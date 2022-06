A Fekete házban pedig egy fortélyos játéktárban ismerhették meg a látogatók a fizikai és biológiai érdekességeket, miközben a Joachim-kiállításon a SZTE zenész hallgatói muzsikáltak. A Vármúzeumban is izgalmas tárlatvezetések voltak és sokan voltak kíváncsiak a Móra-múzeum tetőkilátójára is, ahova a bátrabbak fel is mehettek.

Hódmezővásárhelyen viszont kicsit összecsúsztak a programok szombat délutántól: a Múzéj programjaival egyszerre, annak közvetlen közelében kezdődtek városi programok is. Az Alföldi Galériába érkező egyik asszony kihasználva, hogy a katonazenekarok a szomszédos téren legalább másfél órásnak ígérkező repertoárral készültek, csatlakozott az öt órakor kezdődő, komolyzenével fűszerezett tárlat játékhoz. Az Alföld Művészete – kezdetektől napjainkig című állandó kiállítást a megjelentek közül sokan már ismerték, de a vezetett bemutatón újdonságok is elhangzottak.

Múzeumok Éjszakája az Alföldi Galériában. Fotó: Tábori Szilvia

Eközben a Tornyai-múzeumban Gombold újra a bestiákat címmel három órásra tervezett kreatív műhely kezdődött az izgalmas Vásárhelyi Bestiárium kiállításon. Az egészen szeptember végéig látogatható, legendás lényeket felvonultató tárlat este fél kilenckor is megelevenedett, Terendi Viktória néprajzkutató előadásával.

A csongrádi múzeumban pedig egy kis üröm is vegyült az örömbe. Itt is rengetegen voltak. A nagy érdeklődés annak is szólt, hogy a különleges esten lehetett utoljára látni a kiállítóhely állandó tárlatát. A búcsúnak alaposan megadták a módját: délután tárlatvezetésen, később pedig Csongrád és Bokros neves borászainak nemes termékeivel koccintva lehetett elköszönni az állandó kiállítástól, majd a Meander zenekar koncertje csábította a közönséget a múzeum udvarára. A szombati változékony időjárás ugyan „félúton” megszakította a koncertet, de az est további szabadtéri programjait meg tudták tartani, Dezső Dóra és Szűcs Miklós „Ëgy embör mög ëgy asszony” címmel mesélt történeteket férfiról, nőről és a házasságról a kertben.

Kiegészítő programként műtárgykezelési, restaurálási praktikákat is ki lehet próbálni, a gyerekek pedig rongybabát és méhviaszgyertyát készíthettek, aki pedig a jövőre volt kíváncsi, az még egy jósda működésébe is bepillanthatott.