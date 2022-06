Szombaton 18 órakor kezdődik a Múzeumok Éjszakája programsorozat a Móra Ferenc Múzeum előtti nagyszínpadon. Az épületben pedig ekkor nyitja meg kapuit a látogatók előtt a legújabb attrakció, a Legendás vadnyugat című kiállítás, amely az indiánok és a cowboyok izgalmas világát tárja fel a látogatók előtt.

A programokról Szatmári Csilla közművelődési osztályvezető, az est főszervezője számolt be lapunknak. Elmondta, a színpadon country táncbemutatóval indul a programsorozat, majd Horváth János színész-humorista-indián szórakoztatja stand up show-val a közönséget. Az éjfélig tartó rendezvényfolyam során Savanya István és a Colorado Country Band is koncertet ad, lesz cowboy kaszkadőr bemutató, sőt Strohner Ferenc magángyűjtő fegyverbemutatója során egy 1847-es Colt revolver is elsül majd a színpadon.

Az este különlegessége egy cowboy-indián felvonulás lesz. A múzeum várja mindazokat, akik indiánnak vagy cowboynak öltözve szeretnének csatlakozni a menethez és azokat is, akik jelmez nélkül vennének részt az eseményen. 20 órakor tartják a gyülekezőt a Dugonics téren, majd a Kárász utcán keresztül vonulnak át a múzeumhoz. A menet többször is meg fog állni, western kaszkadőrök tartanak majd bemutató „csihi-puhit”. A legötletesebb jelmezesek ajándék belépőjegyet kapnak.

Fotó: Sándor Judit

A programot beharangozó rendezvényen a vadnyugati kiállítás egy újabb szeletét tárták fel a sajtó előtt, ahol többek között tipi, kenu és indián viseletek mesélnek a magyar indián közösségekről.

A Vármúzeumban indián játszóházzal várják szombaton a kicsiket és nagyokat, a Fekete házban pedig megnyílik a fortélyos játéktár fizikai és biológiai érdekességekkel. Az este folyamán folyamatosan zajlanak majd a tárlatvezetések mindhárom kiállítóhelyen, amelyek egészen hajnali egy óráig nyitva tartanak.