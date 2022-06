Remekül sikerült az első válogató Birkás Balázsnak (26): az MVM Szegedi VE kajakosa a honvédos Balaska Márkkal párban nyert K2 200 méteren. Nem hiszem, hogy megleptük a mezőnyt a sikerünkkel, bár ebben a számban legutóbb versenyen 2018-ban ültünk együtt. Szegeden készültünk, és magunknak sem jelentett különösebb meglepetést, hogy az első helyen végeztünk. Talán egy picit felkészületlenül is mentünk az első válogatón, hiszen kevés időnk volt a közös munkára. Nem leptük meg magunkat, nagyjából megcsináltuk, amit éppen tudtunk. Nem tökéletesen, de addig jó, míg tudjuk ezt, hiszen akkor azt is tudjuk, min kell javítani. A második válogatóra jobban sikerült a felkészülés mind az egyes, mind a páros mozgásban és technikában is. Optimistább vagyok, mint az első válogató előtt – mondta Birkás.

A pontos nevezői létszám egyelőre nem ismert, így a várható ellenfelek sem.

Úgy tudom, hogy a mezőny összetételében nem lesz nagy változás. A K2 200 méteres számban az indulásom biztos, itt a cél az újabb győzelem, és így a szétlövés nélküli vb-indulás, illetve lehet, hogy a K1 200 méteres számot is bevállalom. Az olimpiai számokra, ahol erősebb a mezőny, nem tudtam felkészülni, nem volt elég idő rá, ráadásul edzőtáborba sem tudtunk elmenni. Ez volt a reális cél márciusban, amikor előre gondolkodtunk. Ez az első lépés, és ha ez sikerül, akkor a következő évben rendezett körülmények között gondolhatunk az olimpiai számokra is – nyilatkozta a kétszeres világbajnok.

A duó a szegedi Maty-ér után a szolnoki Holt-Tiszán versenyezhet majd a hétvégén (lásd keretesünket).

Párosban van rutinunk, sokat készültünk rá, a kulcs- edzéseket ebben végeztük el, így jogosan várom el, hogy sikerül a második válogatót is megnyerni. Az egyes felé nagy elvárás nincs, nem kifejezetten készültünk rá. Annyit foglalkoztunk vele, amennyit a páros megkövetelt, de ez nem jelenti azt, hogy ne lehetne az is jó – jegyezte meg Birkás Balázs.

Már holnap elrajtolnak

Csütörtöktől vasárnapig tart Szolnokon a második felnőtt kajak-kenus válogató. Holnap egyetlen számban versenyeznek a sportolók: a férfiak K4 500 méteres döntőjét rendezik meg.

Pénteken hat (női C2 500 m, férfi K1 és C1 1000 m, női K1 500 m, férfi K2 és C2 1000 m), szombaton négy (női C1 1000 m, férfi K2 és C2 500 m, női K2 500 m), míg vasárnap tizenhat (női K1 és K2 1000 m, női K1 és K2 200 m, női C1 és C2 200 m, férfi K1 és K2 200 m, férfi C1 200 m, férfi K1 és C1 500 m, női C1 500 m, női K1 és C1 5000 m, férfi K1 és c1 5000 m) számban hirdetnek győztest.