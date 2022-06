A tanszéki irodában mintha megállt volna az idő: könyvszekrények és kopott bútorok fogadtak, az ajtót pedig erősen be kellett csapni, másképp nem csukódik be. Szajbély Mihály íróasztalán hatalmas könyvhalom, egy mobiltelefont se le­­hetne rajta elhelyezni. Meg is kértük rögtön, hogy inkább egy másik asztalhoz üljön. A féltve őrzött bútordarab Baróti Dezső, a legendás irodalomtörténész, a bölcsészkar egykori dékánjának a munkahelye volt.

Korszakváltás zajlik

Amikor az írást feltalálták, alapvetően változott meg az embernek a világhoz való viszonya. Korábban annyit tudott, amennyit megjegyzett, és egyszer csak lett egy olyan eszköz, ami archiválni volt képes a gondolatokat. Platón úgy gondolta, hogy ez egy szörnyű veszély, mert ettől kezdve elveszítjük az élőbeszéd érzékletességét. De ugyanígy pánikreakciókat váltott ki a könyvnyomtatás megszületése is – fogalmazott Szajbély Mihály.

De pánikra semmi ok! Az irodalomtörténész szerint korántsem kell még temetni a könyveket vagy a nyomtatott sajtót, bár az internet és a mobiltelefonok térhódításával megváltoztak az olvasási szokások. Ezt az egyetemistákon is tapasztalják, akik sokkal nehezebben olvasnak el egy hosszabb szöveget, mint elődeik, mert egy „képernyőnyi” szöveghez vannak szokva.

A rettenetes szörnyeteg

Tiszteletet parancsoló életművel a háta mögött Szajbély Mihály viszont a klasszikus magyar irodalomhoz van szokva, de oktatói-kutatói pályafutása során sajtó- és médiatörténeti kutatásokkal is foglalkozott. A nagyközönség leginkább Csáth Géza-kutatóként ismeri: jórészt neki köszönhetjük a nyugtalanítóan sokszínű életmű feltárását és sajtó alá rendezését.

Engem Csáth Géza novellái kezdtek el érdekelni, miközben ma már a furcsán, torzan alakult életpályája majdnem ismertebb, mint munkái. Kicsit az élete lett a műve az utóbbi másfél-két évtized recepciótörténetében. A 2019-ben megjelent könyvemben voltaképpen arra próbáltam válaszolni, milyen okai voltak annak, hogy egy ilyen rendkívüli tehetséggel induló ember mégis a morfium, a teljes lelki kiüresedés állapotába jutva önkezével vessen véget életének, tehát hogyan válik valaki rettenetesen tehetséges emberből rettenetes szörnyeteggé – folytatta.

A díjazott életmű

Szajbély Mihály a Csáth Gézáról írott monográfiájával tanulmány kategóriában az egyik legjelentősebb hazai elismerést, az Artisjus-díjat nyerte el 2020-ban. Tavaly egy rendhagyó egyetemi flashmob keretében a Komlós Aladár-díjat vehette át, míg idén Szeged díszpolgára lett. Ez utóbbiról azt mondta, nagy megtiszteltetésnek tartja, mert bár nem Szegeden született, de tízéves kora óta a városban él, és a külföldi vendégtanári éveitől eltekintve mindig a szegedi egyetemen dolgozott.