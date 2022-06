Világszerte egyre többen is­­merkednek meg a dartsszal mint szurkoló és sportlehetőség egyaránt. Magyarországon már akkora népszerűségnek örvend a sportág, hogy május 17-én gálaestet rendeztek Bu­­dapesten. Ezen olyan sztárok léptek színpadra, mint a világranglista második helyén álló Gerwin Price, a harmadik Mi­­chael van Gerwen, vagy éppen a négyszeres PDC-világbajnok Raymond van Barneveld és a legnagyobb legenda, a tizenhatszoros vb-győztes Phil Tay­lor. A helyszínen szurkoló, nagy­­jából nyolcezer ember között ott volt a szegedi Körmendi Bence is, aki játszani és nézni is szereti a sportágat.

Rendszeresen dobálgatunk itthon a párommal, de a televízióban is követjük a versenyeket. Jártam már több ilyen rendezvényen, éppen ezért tudtam, ezeken az a szokás, hogy beöltöznek a szurkolók – kezdte történetét a Délmagyarország érdeklődésére Bence. Én egy digitális maszk mellett döntöttem, amire bárkinek az arcképét rá lehetett vetíteni. Innen jutottunk el odá­­ig, hogy Devon Petersen felkeresett a közösségi médiá­ban, elkezdtünk beszélgetni, majd kérte, hogy segítsek neki formába lendülni, mert felszedett néhány plusz kilót. Visszatérve a gálára, amikor ment fel a színpadra, az ő képét is kivetítettem, amit észrevett és annyira megtetszett neki, hogy a színpadra is fel akarta vinni. Ezt a biztonsági őrök nem en­gedték, így az este végén visszajött hozzám, és készítettünk néhány fényképet együtt. Ezekből raktam ki egyet a profilomra, amin megjelöltem, és így talált rám – avatott be a részletekbe.

A „The African Warrior”, vagyis az „Afrikai harcos” becenévre hallgató dartsos végiggörgette Körmendi Bence képeit, így láthatta, hogy újdonsült szegedi ismerőse erőnléti edző és rendszeresen jár Spartan-versenyekre.

A közös ügyünk azután indult el, hogy megnézte a képeimet. Érdeklődött, hogy mit és hogyan csinálok, majd megkért, hogy állítsak össze neki egy edzéstervet, amelyeket utazások és versenyek között is elvégezhet. Kap fittségi edzéseket, ami tartalmaz erőfejlesztést és kardioprogramot egyaránt. A hoteles edzésekhez használ gumiszalagot, és ha van helyben edzőterem, akkor ott mozog. Naponta be­­szélünk, hogy mit érzett, hogyan haladt, kell-e változtatnunk. Elképesztően lelkes, már nagyjából hat kilogrammot ledobott magáról, úgyhogy halad a célja felé. ami körülbelül ennek a háromszorosa – dicsérte a tavaly a vb-n a legjobb tizenhatig jutott játékost.

Bence úgy fogalmazott, parádés estén felejthetetlen élményekkel gazdagodott a digitális maszknak hála. A közönség soraiból is mindenki megbámulta, de a szakkommentátor Ziegenhám Medárd és a háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó, Kiss Gergely is lepacsizott vele elismerése jeléül. A tv-s közvetítésbe is többször bevágták Torghelle Sándor meccset eldöntő dupláját követően. Petersent pedig a közös munka közben a napokban egy saját darts- készlettel is meglepte, amelyre Bence az alakuló saját edzőtermének logóját nyomtattatta rá.