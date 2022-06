MarosleleLátványos szakaszához érkezett a maroslelei sportcsarnok építése: a munkához már darut is használnak, amihez hasonló korábban soha nem dolgozott a faluban. A létesítmény várhatóan jövő februárra lesz kész.

Türelmet, figyelmet kér az önkormányzat ezekben a napokban az Árpád utcán közlekedőktől, mert az itteni sportcsarnok építése miatt nagy méretű munkagépek, járművek is megfordulnak errefelé. Amikor mi ott jártunk, épp egy betonmixer csatlakozott a munkához. Drimba Tibor polgármester lapunknak elmondta: a föld alatti munkavégzés már befejeződött, most már a felszínen dolgoznak, betonoznak a munkások. Az alsó közművek kiépítése is megtörtént. A leglátványosabb a helyszínen a daru jelenléte, amihez hasonló még nem dolgozott a faluban – főleg a gyerekek figyelik érdeklődéssel.

Mint megírtuk, úgynevezett A típusú, azaz 764 négyzetméteres, 18-szor 30 méteres pályával rendelkező, teremfocira, röplabdára, továbbá kosárlabdára is alkalmas épületet húznak fel az iskola mögött. A beruházást teljes egészében állami pénzből, bruttó 794 millió forintból finanszírozzák, gazdája így nem az önkormányzat, hanem a Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sport­üzemeltetési és Közbeszerzési (BMSK) Zrt. A munka eddig az előre eltervezett tempóban halad. Ha később sem lesz fennakadás, a befejezés jövő február végére várható.

Az építkezés az érintett Árpád utcában természetesen okoz fennakadásokat a közlekedésben, erről azonban az ott lakók tudnak, az önkormányzat fórumot is szervezett a munka kezdetekor. Drimba Tibor azt kérte az erre járóktól, legyenek a szokásosnál is körültekintőbbek.