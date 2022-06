Szegediekkel harcolta ki a feljutást az NB I.-be a Kecskemét: az ismét az élvonalban szereplő csapat pedig bejelentette, hogy szerződést hosszabbít Vágó Leventével és Grünvald Attilával is. Mindketten 2019 nyarán kerültek a kecskemétiekhez, előbbi játékos pedig a csapatkapitányi tisztséget is betölti a KTE-nél.

Számomra egyértelmű volt, hogy ha rajtam múlik, akkor maradni szeretnék a klubnál. Számítanak rám, így hatalmas előrelépés lehet ez a szezon számomra. Már az NB III.-ban is az volt annak idején az elképzelés, hogy hosszabb távon egy stabil, NB II.-es élcsapat épüljön Kecskeméten. Ez olyannyira összejött, hogy hamarabb sikerült feljutnunk az NB I.-be, mint azt gondoltuk volna. Számomra ez hatalmas öröm, hiszen így több évem lehet nekem is a legmagasabb szinten. Szeretnék minél többet játszani, de természetesen a bennmaradás a legfontosabb számunkra – nyilatkozta a hosszabbítást követően Vágó Levente.

Kecskemét előtt csak a SZEOL SC-ben, illetve a Tisza Vo­­lánban futballozott Grünvald Attila.

Megtiszteltetés, hogy tagja lehetek az NB I.-es gárdának is, ugyanis egy régi álom számomra, hogy eljussak az élvonalba, ez most szerencsére összejött. Van egy nagyon régi kis kihívás köztünk egy korábbi csapattársammal, Vida Gergellyel, aki jó pár évvel ezelőtt nyolc percet kapott az NB I.-ben. Akkor megfogadtam, hogy mindenképpen lepipálom. Jó pluszmotiváció volt ez számomra az évek során, és erre most minden esélyem meg is van, amit meg akarok ragadni. Nem a kilenc perc az álmom természetesen, hanem annál sokkal több. Szeretném minél több mérkőzésen segíteni a csapatot, hogy közösen elérjük a célunkat – fejtette ki a balhátvéd posztján futballozó játékos.

Bár a Szolnok búcsúzott az NB II.-től, remek évet zárt a MÁV FC-ben Sipos Zoltán. A hódmezővásárhelyi játékos ugyanis hétszer is eredményes volt, ezzel pedig házi gólkirálya is lett a szolnokiaknak. A HFC-ben nevelkedett játékos, aki a Paks színeiben az NB I.-ben is bemutatkozott már, marad a másodosztályban, ugyanis a Haladás bejelentette, hogy le­­igazolta a 21 éves játékost.

Profi szerződést kötött az MTK Budapest Dóra Donáttal: a 20 éves játékos az előző szezonban a Makó FC-vel az NB III.-ban szerepelt, amelynek színeiben csak egy mérkőzésről hiányzott a 38 meccsből álló szezonban, azt is sárga lapos eltiltása miatt tette. A SZEOL SC neveltje a fővárosi klub közleménye szerint a harmadosztályban szereplő MTK II.-vel kezdi meg a felkészülést.