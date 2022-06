A meggy jelenleg a legkelendőbb gyümölcs a piacon, a savanykás, piros bogyók érésének a napokban járunk a csúcsszezonján. Befőzéshez is most viszik a háziasszonyok, szétnéztünk tehát a Mars téri piacon, mennyibe kerül és milyen minőségű.

A leglátványosabb standot Szombathelyi Adriennél láttuk, aki megállítótáblaként asztala elé halmozta a meggyes­ládákat, összesen 150 kilónyi gyümölccsel. Az érdi bőtermőt 750 forintért árulta – ez egyébként a piacon a meggy átlagára. A kevésbé szép és jóval apróbb szemű pándiért 599 forintot kért, azt 10 órára már el is adta. – Jó volt a szezon, sok gyümölcs termett, és szerencsére sokan is vásárolják – beszélt tapasztalatairól.

A legolcsóbb meggyet a Mars téren 398 forintért láttuk – igaz, abban már penészes szemek is voltak bőven. Az árus szerint lekvárnak még ezt is elviszik. A 600 forintos meggynél megállva is megcsapott bennünket a cefreszag, azt azonban már sokan vitték, kinézetre tetszetős volt. Néhány asztallal arrébb ugyanezért az árért árulta saját termését egy asszony, de az nem volt szép: mint mondta, szinte az összes fája lebetegedett. Érdemes volt tehát szétnézni a kínálatban, mert nagy volt a minőségi különbség. A legnagyobb sor Hegyes Ernőnél állt, ő gyönyörű, nagy szemű lajosmizsei meggyet árult 700 forintért.

A meggynek, ennek a savanykás, piros bogyó érésének a napokban járunk a csúcsszezonján - képünk vásárhelyen készült. Fotó: Tábori Szilvia

El akarom adni – magyarázta mosolyogva, miért nem kér érte többet. Nem is volt egy pillanat pihenője sem, mindig kiszolgált valakit. – Tavaly nem főztek be ennyien, most sokan visznek 5 kilónyit egyszerre – mesélte.

Mi egyébként tegnap délelőtt pont nem találkoztunk olyannal, aki kompótot vagy lekvárt készít, többnyire fagyasztóba szánták a vásárlók a nagyobb mennyiséget. Kifejtem, és aztán majd süteményekbe elhasználom – beszélt 2 kilónyi meggyének sorsáról Vincze Mihályné. Arra a kérdésre, nem tartja-e drágának ezt a gyümölcsöt, határozott nemmel felelt. Semmi se olcsó, és ahhoz képest, milyen szezont jósoltak, ennél rosszabbra számítottam – tette hozzá. Hasonlóan vélekedett Bodó Dávidné is. Feleannyiba kerül, mint a cseresznye, és még finomabb is – fogalmazott. Ő egyébként az unokáinak vitte haza eszegetni, mert mint mesélte, ők Kanadában élnek, és ott nem is ismerik ezt a gyümölcsöt.

Meggy egy csongrádi zöldségesnél. Fotó: Majzik Attila

Hódmezővásárhelyen mindkét meglátogatott zöldségesnél egyöntetűen 750 forintért árulták a meggyet. Az egyik eladó elmondta, befőzni 3–5 kilo­grammot visz egy-egy vásárló, fél kilót visznek fogyasztásra. A nagyobb szemű meggyet keresik leginkább, a parasztmeggyet, amelyiknek nagyobb a magja, azt kevésbé. Bár utóbbi levesnek és szósznak igazán ízletes.

Láttunk egyébként egészen extrém árakat is. A vásárhelyi Intersparban a műanyag dobozos, félkilós meggy majdnem kilencszáz forint. Csongrádon pedig a szép, nagy szemű, első osztályú gyümölcs kilójáért 1380 forintot kérnek, mert mint mondják, rossz volt a termés a környéken.