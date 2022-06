Első alkalommal, szinte titokban, mintegy próbaképpen rendezték meg szombaton a forráskúti Topogó horgásztó mellett az I. Forráskúti Bárány­ünnepet. Tapodi Sándor szervező, a horgásztó üzemeltetője elmesélte, hogy az öregfiúk focicsapattal játék után rendszeresen sütögettek, főzőcskéztek, néhány évvel ezelőtt, május elsején rendeztek egy családi napot, úgy gondolták, így kárpótolják családtagjaikat a vasárnapi foci miatt.

Sándor bárányt sütött tepsiben, de ahogy az ilyenkor lenni szokott, azonnal került valaki a társaságban, aki azt mondta, ő még jobban készíti az ételt. Ennek éppen négy éve, ennyit kellett várnia a kihívónak a visszavágóra, hogy szombaton megmérkőzzenek. De aztán jött az újabb ötlet, miért legyenek csak ketten. Ismeretségi körben meghirdették a sütést, végül hét csapat gyűlt össze.

Első alkalommal, hagyományteremtő szándékkal rendeztek bárány­ünnepet Forráskúton, a Topogó horgásztónál. Fotó: Arany T. János

Az újdonság varázsa

Az időjárás kiváló volt, nem volt túl meleg, végül az eső sem esett, a környezet is ideális, egy csendes horgásztó partja remek helyszín. A szervezők főzés közben elárulták, hogy még kezdők a rendezvényszervezésben, ezért nem is nagyon reklámozták, most csak arra voltak kíváncsiak, hogy sikerül az első.

Jól sikerült. Nagyon jól, így biztos, hogy lesz folytatása. Nehéz újat kitalálni a főzőversenyek végeláthatatlan sorában, de Tapodiéknak sikerült.

Minden csapat alkotott kiemelkedőt. A hetedik osztályos Lippai Szabolcs rengeteget dolgozott a Nagy-Magyarország formájú, piros-fehér-zöld díszítésű ételen, lecsós alap és sajtszósz is kellett hozzá. Fotó: Arany T. János

A belsőség sorsa

Egy képzeletbeli különdíjat már ki is osztottam Kiss Ervinék csapatának, ahol hagymás vér, szalonna, sajtok, májpástétom és házi kenyér fogadott. A hetedikes Lippai Szabolcs, aki szakácsnak készül, nem a könnyű utat választotta: lecsós alapot és sajtszószt készített a bárányhoz. A versenyen kívül készült ételek között is volt érdekes.

Ilyen a vágott leves, amit a házigazda szervező szülei főztek. Ebben találta meg végső nyughelyét a sertéscsontból készült alaplében a báránybelsőség: tüdő, szív, máj és egy kis pacal, mindez tejes rántással felöntve. Könnyű, kímélő finomság kerekedett belőle.