Még 2019 nyarán jelentette be az önkormányzat, hogy a Kossuth téri nyilvános vécét hamburgerezővé alakítják. A „klasszicista környezetbe illeszkedő modern épület” látványtervét is közzétették. A vásárhelyiek undorral fogadták az ötletet. Lapunknak is azt mondták, hiába építenék át a budit, nem tudnának elvonatkoztatni attól, hogy ez vécé volt. A választás után levették a napirendről a témát, de 2020-ban ismét előkerült, és kiderült, már nem hamburgerezőt, hanem kávézót tervez az önkormányzat a lebontandó vécé helyére.

Szabó János alpolgármester idén március elején a városi tévének nyilatkozva bejelentette, hogy az 50 millió forintos beruházás közbeszerzési eljárása sikeresen lezárult, az önkormányzat a kivitelezővel, a Dél-Vízép Kft.-vel megkötötte a szerződést, a vállalkozó napokon belül birtokba veszi a munkaterületet. A kávézó november végére, december elejére készül el.

Azóta lassan négy hónap telt el, építkezésnek azonban semmi nyoma. A majolikacseréppel borított vécé továbbra is a helyén áll.

Jövő kedden viszont az ön­kormányzati beruházásokról szóló napirend kapcsán a nyilvános vécé is szóba kerül a közgyűlésen. Azt írták az előterjesztésben, hogy megvették a telket, a telekegyesítés után az építési engedélyezési eljárását is elindították. A közbeszerzési eljárás indításának előkészítése pedig folyamatban van.

Megkérdeztük Szabó János alpolgármestert, hogy miként is áll ez a beruházás, a márciu­­si nyilatkozatában vagy a keddi közgyűlési előterjesztésben szerepel a valóság.

Tavasszal még úgy tudtuk, hogy zökkenőmentesen mehet a fejlesztés. Menet közben kiderült, hogy a tervezett beruházáshoz, ami a vécé elbontásával jár, még az örökségvédelem engedélyét is be kell szereznünk. A város főépítészétől ka­­pott tájékoztatás szerint ez újdonságként merült fel, ezért nem kezdődött meg a vécé bontása. Ez a folyamat még nem zárult le, értesüléseink szerint azonban napokon belül megérkezik a határozat, az akadály elhárulni látszik – mondta la­punknak az alpolgármester.