Mozgalmas évadot zárt a 75 éves Szegedi Kövér Béla Bábszínház társulata – közölte Kiss Ágnes igazgató hétfőn. A pandémia után teljes lendülettel vetették bele magukat Szeged kulturális körforgásába.

Tavaly nyár végén folytatták a város legnagyobb gyermekünnepe, a Szinkópé Fesztivál 2020-ban útjára indított hagyományát, majd halloween alkalmából boszorkány- és zombiképzővel, az adventben nagy hógolyó projekttel várták a gyerekeket. Részt vettek a Radnóti versmaratonon, az Ünnepi Könyvhéten, a SZIN-en, a Zsigmond Vilmos Filmfesztiválon, a Tricikli Irodalmi Fesztiválon, sőt óriásbábjaikkal az Oskola utca átadására is kivonultak.

Öt bemutatót tartottak az évadban, a Lázár Ervin Program keretében 19 településen 22 előadással léptek színpadra. A premierekhez kapcsolódva fákat is ültettek iskolákban, az alsóvárosi tájház kertjében és a Partfürdőn is.

Több alkalommal biztosítottak lehetőséget közönségüknek arra is, hogy bekukkanthassanak a bábszínház kulisszái mögé. Ezt a hagyományt a jövőben is folytatják. A nyáron vendégszerepelnek Kapolcson, Békéscsabán, Vecsésen, Kecskeméten és Veszprémben is, továbbá gőzerővel készülnek az idei Szinkópé Fesztiválra.

A jövő évad bemutatóiról Schneider Jankó beszélt az évadzárón. Az óvodásoknak a Pintyőke Cirkusz, világszám!, az Egy kupac kufli és a Vitéz László előadásokkal készülnek, az iskolásokat Mara és a pillangófül, Robin Hood, szintén Vitéz László és Lafkádió, az oroszlán, aki visszalőtt történetével várják majd.

Az Évad Dolgozóját is kihirdették, a társulat szavazatai alapján Patkós Péter hangtechnikust méltatták a kitüntető címmel.