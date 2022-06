Always mozgás. Alekszandar Sztevanovics angol és magyar kevert utasítása már az első edzés 20. percében pontosan kifejezte, milyen filozófiát vall a Szeged-Csanád GA új vezetőedzője. A pályafutása révén, úgy tűnik, általa jó kezekben van a csapat: futballozott Szerbián kívül Kínában és Örményországban, utána a szerbiai

A licences edzőképzés vezetője volt. Mosoly, de közben kemény munka – ez tökéletesen lejött róla már az első közös mozgás alkalmával.

Az első napok mindig tele vannak új tapasztalatokkal, új hangulattal. Amióta itt vagyok, megtapasztaltam a klub pozitív hangulatát, amely hisz magában, és megy a megkezdett útján. Találkoztam a játékosokkal, és megbeszéltük a célunkat. Az előző bajnokságban negyedik volt a csapat, most pedig megpróbáljuk elérni az első két helyet, ami automatikus feljutást érhet az NB I.-be. Ez egyértelműen a mi célunk, és remélem, el is érjük. A játékosok megcsináltak mindent, amit kértünk tőlük, de még jönnek újak, akikkel meg kell ismertetni a klub filozófiáját, ezzel párhuzamosan pedig a taktikai feladatokat is. Hogy szigorú vagyok-e? Az a tapasztalatom, hogy nem jó szigorúnak lenni, és lehet néha rögtönözni, de mindent ki lehet javítani. Van egy tervünk, és ha arra van szükség, akkor igen, néha tudok szigorú is lenni

– nyilatkozta lapunknak Sztevanovics.