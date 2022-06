Önkormányzatunk több te­lepüléssel társulásban látja el az idősek nappali ellátását biztosító intézmény fenntartását. Biztosítjuk az étkezést, a klubfoglalkozást, és ebben az épületben található a házi segítségnyújtás bázisa is. Az intézményre már nagyon ráfér a felújítás – mondta Radó Tibor, Pitvaros polgármestere.

A település folyamatosan újította fel az elmúlt években az intézményeit. Most kerül sorra az idősek napközbeni ellátását biztosító épület.

Az elmúlt 12 évben sajnos csak minimális fejlesztést tudtunk itt végrehajtani, eddig ugyanis sikertelenül pályáztunk forrásra. Most azonban 2 forint híján 65 millió forint pályázati pénzt nyertünk a TOP Plusz pályázaton – sorolta a polgármester. A forrást energetikai felújításokra nyerték, 100 százalékos támogatással.

Nyílászárókat cserélünk, szigeteljük a homlokzatot, valamint a fűtési rendszer is megújul, napelemes áramtermelő rendszerrel is gazdagodik az intézmény. A régi épület megszépül, emellett pedig a fenntartása is gazdaságosabbá válik – tudtuk meg Radó Tibortól.

Az épületben az elmúlt években az akadálymentesítés alapkövetelményeit már megteremtették, de nem minden helyiség volt akadálymentesen elérhető, ahhoz komolyabb átalakításokra lett volna szükség. A mostani fejlesztéssel ezt is megoldják. A munka hamarosan kezdődik. A nyílászárókat már gyártják, két héten belül Pitvaroson lesznek. Az új ablakok, ajtók beépítésével kezdődik a fejlesztési folyamat.

A munkának 2023 december végére kell elkészülnie, de a polgármester elmondta, a munkát végző vállalkozás szeretné ennél jóval hamarabb befejezni a munkát.

A munkálatok idejére elköltöztetik a feladatellátást. A mű­velődési ház melegítőkonyháját és egyéb, szükséges helyiségeit használják majd. Pitvaroson a tapasztalatok szerint a nyári időszakban kevesebben járnak a klubfoglalkozásokra.