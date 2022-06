Lehetett számítani a mostani gazdasági világválságra, mert olyan feszültségek jelentek meg az elmúlt években a világon, amik csak gyorsították az idáig vezető helyzetet – mondta a Délmagyarországnak Földi László, aki a Szegedi Kereszténydemokrata Klub és a Védett Társadalom Alapítvány rendezvényén tartott előadást kedden a Dóm Látogatóközpontban.

A biztonságpolitikai szakértő szerint tetőzte a folyamatokat a világméretű migrációs probléma, és az orosz-ukrán fegyveres konfliktus.

Jelenleg komoly mozgás van most itt makroszinten is, ami egy hatalmas összecsapás, mégpedig a normalitás és az abnormalitás világa között. Az alapértékeket folyamatosan támadják. Támadják a hagyományos családmodellt, a hagyományainak, a nemzetállamokat, de támadják a nemiséget is – fogalmazott a biztonságpolitikai szakértő.

Forrás: Sándor Judit

Földi László szerint ezek a támadások, és nyomásgyakorlás magában hordozta a konfliktushelyzetet.

Az persze másik kérdés, hogy én magam is meglepődtem azon, hogy hogy gyorsulnak föl a folyamatok. Mindaz, amit az elmúlt öt évben megéltünk, az történelmi értelemben 50 és 100 év között szokott bekövetkezni. Úgy tűnik, hogy az irányítói mindennek, tehát akik a káosz felé akarnak minket sodorni, és átalakítanák főleg az európai kontinenst, most valami miatt ráléptek a gázpedálra. És ezért van az, hogy begyűrűznek olyan folyamatok, amikhez semmi közünk – mondta. Földi László ezek között említette az orosz-ukrán háborút, amihez szerinte ugyanígy nincs köze például Franciaországnak.

Emlékeztetett, hogy a visegrádi négyek is „szétrobbantak” miközben egyik országnak sincs köze a fegyveres konfliktushoz, a migrációhoz, az ideológiai harcokhoz.

Magyarország, és még néhány hasonlóan gondolkodó ország próbál tenni ezek ellen a folyamatok ellen, de már igazából mi is óvatosan fogalmazunk. Ennek ellenére nem tudunk kijönni a folyamatból. Jó példa erre, hogy támogattuk a NATO bővítését – tette hozzá.

Földi László azt is elmondta, hogy szerinte Magyarország lesz az utolsó, amelyben az igazi konfliktus megjelenik, ha egyáltalán megjelenik.