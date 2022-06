Hétfő 0 órától csütörtök éjfélig harmadfokú hőségriasztás van érvényben hazánkban. Ezt akkor rendelik el, ha a napi középhőmérséklet legalább három egymást követő napon eléri a 27 Celsius-fokot. Lefordítva: forró nappalok és meleg éjszakák várnak ránk, és nem csak 3 napig: a leghamarabb szombaton jöhet majd egy kis felfrissülés, bár az sem lesz jelentős.

A forróság meteorológiai értelemben azt jelenti, hogy a napi maximum-hőmérséklet meghaladja a 35 fokot. A hét legnagyobb részében ilyen napokra számíthatunk – mondta el Tóth Tamás, az Országos Meteorológiai Szolgálat meteorológusa. Mindemellett a szárazság is tovább fokozódik: a mai napot leszámítva még hőzivatarra sincs esély Szeged környékén egészen a hét végéig. Kedden a nappali maximum-hőmérséklet már 36 fok körül alakul, majd a következő napokban már 37-38 fokok lesznek inkább jellemzők. A legmelegebb napon, pénteken pedig 40 fok közelében alakul majd a csúcs – árnyékban – vázolta a ránk váró időszakot a szakember. Rossz hír, hogy az éjszakák sem hoznak felfrissülést, legalábbis a nagyvárosok belterületein biztosan nem. Ott trópusi éjszakákra lehet számítani, vagyis bőven 20 fok felett marad a legenyhébb órákban is a hőmérséklet. Egyedül a szélcsendes, külterületi részeken lehet 17-18 fokos lehűlésre számítani. Mindehhez képest a szombaton érkező enyhülés is megváltás lesz majd, igaz, akkor is 33-34 fokokra számíthatunk, egy-egy frissítő zivatarral.

Strandolók a csongrádi Körös-torokban. Fotó: Majzik Attila

Az év első komolyabb hőhulláma érkezett tehát meg, a tartós kánikula pedig még az egészségesek szervezetét is megviseli. Ilyenkor fokozottan oda kell figyelni a folyadékbevitelre, azonban a kávé, az alkohol, illetve a magas koffein- és cukortartalmú üdítőket javasolt kerülni. A legmelegebb órákban, 11 és 15 óra között aki teheti, tartózkodjon hűvös helyen, aki pedig szabadtéri programot tervez, védje bőrét a leégés ellen és viseljen lenge ruházatot.

Szakemberek külön felhívták a figyelmet arra is, hogy aki vezet, az tegye ezt óvatosan, mert a nagy meleg könnyen dekoncentráltságot okoz. Gyermeket és állatot pedig soha ne hagyjunk az álló autóban, ilyen időben ugyanis tűző napon akár 70 Celsius-fok fölé is emelkedhet a jármű belső hőmérséklete. A kormányzat hétfő reggel életbe léptette a „vörös kódot”, ami kötelezővé teszi valamennyi szociális intézmény számára a hajléktalan vagy bajba jutott emberek befogadását.