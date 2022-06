Badár Imre gazdálkodó röviden úgy fogalmazott, ha nem kapnak esőt a kukoricaföldek, akkor katasztrófahelyzet áll elő.

Fél méterrel alacsonyabb a kukoricaszár

Szentes térségében az év első három hónapjában összesen 9 milliméter esőt kaptunk, áprilisban és májusban 14, illetve 15 millimétert, pár napja pedig további hármat. Ez nagyon kevés. A kukorica kikelt, fejlődésnek indult, megkapta ugyan a kellő tápanyagot, de ebben a nagy hőségben, a vízhiány miatt nem tudja felvenni, nem jutott el a gyökérzónába, mert nem volt, ami bemossa

– mondta a gazdálkodó. Véleménye szerint siralmas a helyzet.

Úgy szoktuk mondani, hogy pipálnak, vagy furulyáznak a kukoricák, könyörögnek az esőért. Az alsó levelek kezdenek felégni, az alsó négy levél már sárga, nappal pedig összesodródnak. Körülbelül 1 méter magasságú a növény, holott ilyenkor már legalább másfél méteresnek kellene lennie. A színe sötétzöld, ez is jelzi a hosszú ideje tartó aszály nyomait. Ha most kapnánk esőt, akkor is maximum csak fél termésre számíthatunk, vagy nagyjából 3-4 tonnára hektáronként

– említette meg a 400 hektáros gazda, aki a területe nagyjából egynegyedén, összesen 115 hektáron termeszt kukoricát. Badár Imre nem tud öntözni, bár nagyon sze­­retne.

A földjeit körülveszi ugyan a víz, de szélmalomharcot folytat az osztatlan közös tulajdon miatt.

Nincs sok értelme a másodvetésnek

Hódmezővásárhelyen sem jobb a helyzet, a Hódagro Zrt. területén is furulyázik a kukorica.

Borzalmasan kevés csapadék hullott idén, összesen 81 milliméter. Mindjárt itt a félév. Az éves csapadékmennyiségnek 6-700 milliméter körül kellene lennie. Ha így folytatódik, éves szinten a 200 milliméter sem lesz meg, márpedig túl sok esőt a közeljövőre sem jósolnak. A másodvetés kukoricánk, amit takarmánykeverékek után vetettünk, nagy része a szárazság miatt ki sem kelt. A vetőmagborsó után egy jobb évben másodvetés kukorica került vol­na, de most nem látjuk értelmét

– értékelte a helyzetet Szabó Lajos vezérigazgató, aki feltette a kérdést, ha nem lesz siló, mit adnak majd a kérődzőknek téli takarmányként?

A fővetés sem mutat fényes képet. A növények fél és egy mé­­ter közötti magasságúak, és alulról száradnak. Cégünknek 450 hektár közötti területen van kukoricája, ha ez így folytatódik, nem hoz csövet a kukorica

– állapította meg a szakember.

Siralmasan kevés a csapadékmennyiség

Horváth Ferenc eperjesi gazdálkodó a Délmagyarországnak azt mondta, most kis területen vetett kukoricát.

Már nem is a 24. órában vagyunk a csapadékhiánnyal, hanem azon is túl. Mérem ugyan a csapadékot, de nem adom össze, annyira siralmas a mennyiség. Ha jönne egy kis eső, az még talán valamit segítene. Már fonnyad, szinte sül a kukorica. Most sem mond esőt, csak néhány fokos enyhülést a kánikulában, már ennek is örülnének a növények, de utána megint visszatér a forróság. A szeles idők tovább rontják a helyzetet, még ha es­­ne is egy kis eső, azt azonnal kiszárítja a szél. Nem tudom, mi lesz így, elsivatagosodunk

– értékelte a jelenlegi helyzetet lapunknak a gazda.