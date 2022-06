Baranyi Ildikó kiemelte, bárki megtekintheti, megszagolhatja és megkóstolhatja a növényeket, cserébe azt kérik a látogatóktól, hogy vigyázzanak a csodakertre.

Az elnök szerint a kert létrejötte jól tükrözi azt, hogy az önkormányzat és a szövetkezet, valamint a helyiek milyen jól tudnak együttműködni. A kertben több olyan növény is van, amit a helyiektől kaptak ajándékba, és a későbbiekben is szívesen fogadnak gyógynövényeket, hogy minél gazdagabb legyen a csodakert, melyben minden növényt táblácskával láttak el.

Turda Gábor polgármester a gyógyító csodakert megnyitóján arról beszélt, hogy sok dolog kellett a szélen, az esőn és a napsütésen kívül ahhoz, hogy most arathassanak, hiszen kellett egy ötlet, egy terv, valamint a Herman Ottó Intézet pályázata is, mely által kormányzati támogatást nyertek, és kellett egy olyan csoda is, mint a dóci közösség.

Megjegyezte, a polgárőrök szabadidejükben őrzik a kertet a levendulást, Ildikó és segítői pedig folyamatosan művelik azt, és aki betér Dócra, learatja ennek a gyümölcsét, ezáltal öregbítve a település hírnevét. Hangsúlyozta, Dócon most már a csodák is kertben és növényeken teremnek.

A Levendulaünnepen emellett mese, kézműves foglalkozás, énekoktatás, hangfürdő, játszóház, levendulaszörp és levendulás lángos is várta a látogatókat. De nemcsak gyógyító kertet, hanem gyógyító udvart is nyitottak egy délutánra, itt csontkovács, masszázs és biorezonancia mérés várta a gyógyulókat.