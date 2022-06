1992-ben lett rendőr Palicz András, aki a megyei bűnügyi osztályon kezdte meg a munkát, így vett részt például a Magda Marinko-ügy felderítésében. Később a szervezett bűnözés elleni osztályon dolgozott, ahol főként a kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos bűnügyekkel foglalkozott, ezután 2 évig a belsőkorrupció-ellenes osztályt vezette, vagyis a rendőrök, vámosok és a büntetés-végrehajtásban dolgozók által elkövetett bűncselekményekkel kapcsolatosan végezte a munkáját. Ezt követően 13 éven keresztül a Makói Rendőrkapitányságot vezette. 2020-ban ismét visszatért Szegedre, akkor a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettese lett.

Nyíregyházán végeztem földrajz–testnevelés szakos tanárként, de a főiskola után Szegedre kerültem, mert profi kosárlabdázó voltam, és a szegedi csapatban folytattam a pályafutásomat. 1992-ben viszont úgy döntöttem, másik állást választok. Ekkor határoztam el, hogy rendőr leszek. Édesapám tűzoltó volt, a bátyám pedig katona, ráadásul sokáig a miskolci tűzoltóságon laktam a szüleimmel és a testvéremmel, tehát az egyenruha iránti vonzalom mindig is megvolt – avatott be a kezdetekbe Palicz András, aki ma ugyanabban az irodában dolgozik, mint amelyikben felvételizett 30 évvel ezelőtt Lukács Jánosnál, a megye akkori rendőrfőkapitány-helyettesénél.

Nyugodt, biztonságos megye vagyunk

A rendőr ezredes megjegyezte, 28 év után szinte napra pontosan kapta meg azt az irodát, amelyikben felvették a rendőrségre, jelenleg itt végzi bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettesi munkáját.

Azt gondolom, hogy ennél magasabb szint már nem igazán van az én munkámban. A kapitányság vezetése után ez egy olyan lehetőség volt, amit szerintem mindenképp érdemes volt elfogadnom. A makói munkám előtt egész életemben bűnügyesként dolgoztam, ennek a szakmáknak pedig ez a csúcsa, ahol most va­gyok – emelte ki.

A rendőr ezredes szerint a határon végzett munkát leszámítva nagyon nyugodt megye va­gyunk, mert a bűncselekmények száma folyamatosan csökken, a felderítési adataink pedig országos szinten is elismerésre méltók.

A bűnügyes és a közrendes kollégákkal közösen olyan közbiztonságot sikerült teremtenünk a megyében, hogy bárki nyugodtan végigsétálhat éjszaka az utcán, mert nem kell attól tartania, hogy valaki bántaná. Ezt a megyét évek óta a migráció és az embercsempészés határozza meg. Olyan mennyiségű ügy keletkezik naponta az embercsempészés miatt, hogy az nagyon nagy erőfeszítést igényel a bűnügyi szolgálattól. Jelenleg csaknem 200 embercsempészéssel kapcsolatos ügy van folyamatban megyénkben – osztotta meg a részleteket.

A rendőrség egy nagy család

Palicz András telefonja egyébként éjjel-nappal be van kapcsolva, hi­szen ha kiemelt bűncselekmény történik Csongrád-Csanádban, tehát emberölés, fegyveres rablás, halált okozó testi sértés vagy embercsempészés, akkor arról azonnal értesülnie kell. Kérdésünkre elárulta, a megyei kapitányságon reggel fél nyolckor kezdődik a munka számára, ami 4-5-6 órakor ér véget, utána kezdődik a készenlét.

A napja a rendőrfőkapitánynál kezdődik, majd eligazításon vesznek részt, ezután a saját állományával foglalkozik, akikkel mindig átveszik reggelente a kiemelt ügyeket, amelyeket fontos mielőbb feldolgozniuk.

Amikor 30 évvel ezelőtt el­kezdtem itt a munkát, akkor 24 órából 24 órát képesek voltunk ledolgozni a kollégáimmal. Sosem jutott eszünkbe az, hogy mennyit túlórázunk, mert az volt a cél, hogy minél jobb eredményt érjünk el, és mielőbb megtaláljuk az elkövetőt. A Magda Marinko-ügy miatt például 3 hétig nem voltam otthon, csak pár órára mentem haza aludni hajnalban. Azt tudni kell, hogy a rendőrnek nincs hétvége vagy este 11 óra, ha baj van, akkor indulnia kell az állampolgár megsegítésére. Így volt ez régen és így van ez most is, ez a szépsége és a nehézsége is a szakmánknak. Fontos az is, hogy itt van lehetőség továbbtanulni, nem kell járőrszinten megállni. Tanulhatnak a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, vagy akár a Szegedi Tudományegyetemen is – hangsúlyozta Palicz András.

Megyénk bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettese szerint, ha valaki a rendőrséget választja, akkor egy nagy családot kap. Hozzátette, a rendőrségnél mindig van kire szá­­mítani, bármilyen probléma is történt, sőt akkor is, ha például költözésben vagy lakásfestésben kell segíteni. Tehát a munkában és a magánéletben egyaránt számíthatnak egymásra.

Állami kitüntetést kapott a köztársasági elnöktől

Palicz András a közelmúltban Ma­­gyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést vehetett át Áder Jánostól, hazánk volt köztársasági elnökétől a rendőrség állományában csaknem 3 évtizede átfogó szaktudással és eredményorientáltan végzett szolgálati tevékenységéért.

Életem legnagyobb élménye volt, még most is kiráz a hideg, ha arra gondolok, hogy átvehettem ezt a díjat a Belügyminisztériumban. Az elmúlt 30 év során még sosem kaptam ilyen magas szintű kitüntetést, nagyon jóleső volt, de a kollégáim nélkül nem jutottam volna el idáig, amit ezúton is nagyon köszönök nekik – mondta el lapunknak.

De mit csinál a megye bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettese a szabadidejében, és tart-e még a kosárlabda iránti szerelem?

40 évig kosárlabdáztam, még 50 évesen is tagja voltam a Magyar Rendőr Férfi Kosárlabda-válogatottnak, amellyel Európa-bajnoki hatodik helyezettek lettünk Hollandiában. Mostanra viszont már alábbhagyott a lendület, inkább sétálok, lassabb mozgásformát választok, rendszeresen már nem sportolok. A szabadidőmet leginkább a családdal töltöm, sokat szoktunk kirándulni – válaszolta kérdésünkre.

Palicz András 30 évvel ezelőtt eldöntötte, hogy rendőr lesz, és a rendőrségről megy majd nyugdíjba. Utóbbit idén június elsején már megtehette volna, de úgy döntött, amíg az egészsége és az ereje engedi, az egyenruhát viseli.