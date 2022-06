Ez egy határozott előrelépés a karrieremben – árulta el arra a kérdésünkre Militár Iván, hogy mit képvisel ez a váltás, a legutóbbi tavaly augusztusi költözéséhez képest. Akkor a Barcelona akadémiájáról igazolt a Richmond Unitedhez.

Akkor azért váltottam, mert megszületett a kislányom, és közel akartunk lenni a feleségem szüleihez. Kipróbáltam, hogy amit a Barcánál megtanultam, azt máshol meg tudom-e valósítani – folytatta.Elárulta, ez a munka szinte a semmiből jött számára. Úgy fogalmazott, jókor, jó helyen kérdeztek meg embereket, amikor akadémiai igazgatót keresett az El Paso. Egy átlagos hétköznapon hívták fel, hogy érdekli-e a lehetőség, de kezdetben nem vette komolyan a megkeresést. Bár teljesen alkalmasnak érzi magát a rá váró feladatokra, azt gondolta, egy ilyen munkára nála magasabban kvalifikált szakembert keres a klub.

Eleinte tényleg nem vettem komolyan az érdeklődésüket, mert nagyon messze volt tőlem, de kiváló ajánlatot kaptam anyagilag és szakmailag egy­aránt – jegyezte meg Militár, aki június 1-jén még csak online állt munkába, ma viszont már egy háromnapos autóútnak vág neki, hogy belekezdhessen személyesen a feladataiba.

A klub felnőttcsapata remekül szerepel, de az utánpótlásban is szeretnének szintet lépni. Közel van a mexikói határ, tele van tehetségekkel a környék, akiknek eddig a jobb lehetőségek miatt Dallasig kellett költözni. Innen származik Ricardo Pepi, akit 18 millió dollárért vett meg a német Augsburg. Ebből is látszik, egyre inkább felfelé ível az amerikai futball utánpótlása. A fiatalok felnőttek közé jutását szeretném leginkább menedzselni – beszélt terveiről.

Iván végül kitért a magyar labdarúgó-válogatott júniusi NL-mérkőzéseire is, amelyeket Anglia, Németország és Olaszország ellen játszik.

Biztos vagyok benne, hogy lesz pontszerzésünk, és az elvártnál – vagyis hogy minél kevesebb gólos vereségeket szenvedjünk – jobban szerepelünk majd. Az angoloknak és a németeknek semmi kedvük játszani, nincs motivációjuk, az olaszok viszont az elvesztett vb-selejtező után bűntudatot éreznek, ezért ellenük lehet a legkellemetlenebb találkozónk – vélekedett.