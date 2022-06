Látványos szakaszába ért a szentesi Szent Erzsébet Ka­­tolikus Általános Iskola és Óvoda iskolaépületének energetikai korszerűsítése, hamarosan cserélik a helyileg védett épület nyílászáróit.

A felújítás során fentről halad lefelé a kivitelező, legutóbb a padlásteret tisztították meg az ott felhalmozódott rengeteg madárürüléktől. A nehezen megközelíthető tetőszerkezeten a legszükségesebb bádogosmunkákat is elvégezték, illetve a szigetelőanyagokat is folyamatosan szállítják a padlásra, és az új nyílászárók is megérkeztek – számolt be Siposné Miskolczi Gyöngyi, a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda intézményvezetője.

Az iskola még 1913-ban épült meg, azóta ilyen mértékű felújítás nem történt az épületen. A szecessziós stílusú iskola helyi védettség alatt áll, ezért a nyílászárók cse­­réjén ügyelnek arra, hogy az eredeti állapot szerint állítsák vissza azokat. Az energetikai korszerűsítés 281 millió forintos vissza nem térítendő európai uniós támogatásból valósul meg. A beruházás során szigetelik a záró- és a pincefödémet, a homlokzati nyílászárókat felújítása mellett pedig napelemet is szerelnek fel a tornaterem tetejére. Nagy a termek belma­gassága, ezért a felújítástól azt is reméljük, hogy csökkennek majd a rezsikiadásaink – fűzte hozzá az igazgató. Legkésőbb a tanév kezdetén már megújult környezetben szeretnék fogadni a diákokat.