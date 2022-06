Természetes dolog, ha másokhoz hasonlítgatja magát, még abban is segíthet, hogy fejlődni tudjon. Ám ha folyton csak ezt teszi, akkor egy idő után szerencsétlennek fogja érezni magát. Hiszen mindig vannak olyanok, akik valamiben jobbak nálunk, vagy valamiből több, szebb, jobb jutott nekik. Ám ha soha nem azt nézi, hogy önnek mije van, hanem azt, hogy mije nincs, az állandó elégedetlenséghez vezet. A legjobban akkor jár, ha nem másokhoz, hanem saját magához méri magát. Vegye számba a sikereit, az eredményeit, az élettapasztalatait. Tekintse az irigységet jelnek, amely arra figyelmeztet: semmibe veszi a saját erősségeit.

Ösztönző erő

Másokhoz hasonlítani magunkat általában nem rossz vagy káros. Az, hogy ártalmassá válik-e, azon múlik, milyen következtetéseket vonunk le a hasonlítgatásból. Ha irigyel másokat, azzal az ő boldogságukat a saját szerencsétlenségeként értelmezi. Ha azt látja, hogy valakinek több a pénze vagy sikeresebb önnél, akkor elkezdheti sajnálni magát, neheztelhet is saját magára, amiért nem vitte olyan sokra. Panaszkodhat, hogy az élet és a sors igazságtalan, érezheti magát pocsékul, ostorozhatja magát. De választhatja azt is, hogy mások sikerét ösztönző erőnek tekinti, és keresi a választ az adódó kérdésekre. Hogyan csinálja más? Mit tehetnék azért, hogy eredményesebb legyek? Mit kell megtanulnom és tennem azért, hogy elérjem azt, amit a másik? Vegye kezébe az irányítást, és az önsajnálat helyett válassza a cselekvést!

Az érem másik oldala

Próbálja meglátni azt is, mi lehet az előnye annak, hogy önnek nincs meg az, ami másvalakinek igen. Ha irigylünk valakit valamiért, akkor mindig csak az előnyösebb oldalát vesszük észre az általa birtokolt javaknak. Lehet, hogy az irigyelt személynek alig van ideje a családjára, mert akár napi tíz órát is dolgozik. Vagy annak a testvérnek, akit jobban szeretnek a szülei, állandó telefonhívásokat és pátyolgatást kell tőlük elviselnie. Mindennek megvan a maga ára. Igyekezzen azt nézni, hogy mik lehetnek a saját helyzetének az előnyei! Kevesebb felelősség, több szabadidő, támogatás a barátoktól?

Miért ne sikerülhetne?

Az irigység azért olyan fenyegető érzés, mert azt feltételezi, hogy ami másnak megvan, az soha, semmilyen körülmények között nem lehet az öné. De vajon tényleg így van? Ne arra összpontosítson, ami hiányzik az életéből, hanem vizsgálja meg azt, hogy milyen lehetőségek állnak nyitva ön előtt! Higgyen abban, hogy elérheti azt, amit szeretne! A munkájában például mindig adódhatnak új lehetőségek és új emberek, akiket érdemes megismerni.

A látszat gyakran csal

Az életben sok olyan helyzet van, amikor a féltékenység könnyen a hatalmába kerítheti önt. A Facebookon például szinte mindenki az elismerésért, a csodálatért, a megerősítésért verseng. Ez jusson eszébe akkor, amikor féltékenységet érez a barátai nyaralása, lakása, autója láttán, és ne hagyja, hogy ezek lehangolják. Ne szálljon be a versengésbe! A valóságban is sok olyan helyzet van, amely irigységet válthat ki. Ha a szomszédai, barátai, ismerősei megengedhetik maguknak, hogy sokat utazzanak, drága autókat vegyenek vagy nagy házban lakjanak, az nem jelenti azt, hogy boldogok és elégedettek is, még ha kívülről úgy is tűnik. A látszat mögött lehetnek párkapcsolati, nyomasztó munkahelyi vagy egészségügyi problémák, és így tovább. Gondolja végig azt is: ha megengedhetne magának valami kivételes dolgot, meddig tudná élvezni? Egy hétig, egy hónapig, három hónapig? A kivételes rövid időn belül megszokottá válik, és már nem ad boldogságot, vagyis nem járul hozzá ahhoz, hogy elégedettebbek legyünk az életünkkel.



Apróságoknak is lehet örülni!



Gondolja végig mindennap, hogy mi az, amiért hálás lehet! Egy noteszban leírhat öt dolgot, ami szebbé tette a napját. Lehet az egy jó beszélgetés, egy mosoly, egy szép virág, egy jó cselekedet vagy egy teendő, amit sikerült elvégeznie. Ha tudatában van, mennyi mindenért lehet hálás, kevésbé fog másokra irigykedni.



A saját erősségek számbavételével kevésbé érzi magát szerencsétlennek az ember.

Fotó: Shutterstock