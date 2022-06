Nagyszabású szállodaberuházás kezdődik hamarosan Szegeden, a Szent Gellért Fó­­rum mellett ugyanis egy 50 szobás, kertkapcsolattal rendelkezdő sporthotelt épít a Szeged–Csanádi Egyházmegye. A napokban közzétették a fórum oldalán a látványterveket, valamint már egy beszámoló is olvasható arról, hogy a Hotel Szent Gellért Fórum földszintjén kap majd helyet a recepció, a közösségi terek, a lobbi, a konferenciaterem, a 350-400 adagos főzőkonyha és étterem, a wellnesskiszolgáló funkciók, a terasz, valamint egy kápolna is.

Az épület két emeleti szinttel rendelkezik majd egy 3834 négyzetméteres szintterületen, amelyhez egy 2526 négyzetméteres zöldterület is tartozik. Mindkét szinten 22 standard szobát és 1-1 apartmant, illetve akadálymentesített és családi szállodai szobákat, továbbá közlekedőket és teraszokat alakítanak ki. A tetőtérben a különböző gépészeti helyiségek lesznek, valamint egy tetőkertet is létrehoznak itt. Továbbá a tereprendezési és kertépítési feladatok során belső közlekedőutakat és parkolókat is létesítenek.

Forrás: Szent Gellért Fórum

A honlapon közzétette adatok szerint a Market Építő Zrt. kivitelezésében valósul meg a sportkomplexum mellett épülő 4 csillagos, 50 szobás sporthotel. A Hotel Stars Union, valamint LEED Silver minősítésnek is megfelelő szálloda a Dorozsmai út 2–4. szám alatt készül el, a beruházás pedig nettó 3 milliárd 264 millió 179 ezer forintba kerül majd.

Korábban a magyarepitok.hu arról is beszámolt, hogy az épület középfolyosós elrendezésű lesz, szerkezetét tekintve pedig vasbeton vázas, falazott tartó- és térelválasztó falakból, valamint szerelt válaszfalakból álló kialakítást kap. A nyertes kivitelezők feladata kiterjed az épület teljes szakipari munkálatainak elvégzésére, köztük a vakolási munkákra, hideg- és melegburkolatok beépítésére, felületképzésekre, homlokzatok kialakítására, nyílászárók elhelyezésére, lakatosmunkák­­ra, szigetelésekre, továbbá a fel­­vonók beépítésére is.

De a komplett hűtés-fűtés, szellőzés, víz-gáz-csatorna ellátás és a közművek kiépítése is a projekt részét képezi a különböző elektromos és villanyszerelési feladatokkal együtt.

Egyébként a leendő hotel mellett található UEFA 4-es kategóriájú stadiont, rendezvényközpontot, szabadtéri színpadot és sportpályákat is magában foglaló Szent Gellért Fórum elnevezésű sportkomplexumnak szintén a Market Építő Zrt. volt a kivitelezője. Mint ismert, a Szeged–Csanádi Egyházmegye 2019-ben átadott központja 4000 állami gondozott gyermek, valamint 11 ezer diák rendezvényeit szolgálja a futballmérkőzések és különböző zenei programok mellett.