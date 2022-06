Reptér, lobog a szélben a szélzsák, villognak egyre a lámpák, repülni mindig szeretnék – Balázs Klárival és Korda Györggyel repült tovább a Deja Vu Fesztivál a Partfürdőn szombaton. Minden korosztály kíváncsi volt a 65 éve pályán lévő Gyuri bácsira és a 43 éve éneklő Klárikára. Lapunknak interjút adtak a színpadra lépés előtt., melynek során kiderült, Balázs Klárit igen szép emlék köti Szegedhez, élete legnagyobb pókerversenyét ugyanis itt nyerte meg, hajnalig tartott a játék, majd az esti szegedi koncertjén már pókerkirálynőként köszöntötték.

Korda Györgyről illik tudni, hogy Klári mellett a másik nagy szerelme a póker, de ultiban is bajnok lett már. Lapunknak elmondta, bár énekesként nem, de tévés kommentátorként világhírű lett. Megjegyezte, játszani is nagyon szeret, azonban korábban sosem gondolta volna, hogy két lapból ilyen karriert lehet csinálni.

Megjelent a Pesti mese

Beszéltek arról is, hogy a közelmúltban debütált legújabb számuk, a Pesti mese, melyet nekik írtak és amely róluk szól. Azt szeretnék, ha minél több emberhez eljutna ez a zene és ha minél több rajongójuk tetszését elnyerné a dal. Mint mondták, ez nem egy olyan pörgős zene, mint a Lady N vagy a Reptér, ez annál sokkal mélyebb. Az új szám mellett szót ejtettek a Csináljuk a fesztivált műsorról is, amire szintén nagyon büszkék, mert azáltal sok fiatalt tudtak a képernyő elé ültetni, így igazi értékekkel ismerkedtek meg.

De honnan ez a fiatalokat megszégyenítő lendület? Erre a kérdésre azt mondták, a zene szeretete és az emberektől kapott szeretet viszi őket előre, minden előadásra, függetlenül attól, hogy milyen nagyságú, ugyanolyan lendülettel készülnek. Korda György szerint az új és régi generáció is zenei mindenevő, így a sláger műfaj is kedvelt minden generáció körében. A lényeg, hogy jó zenét kapjanak. Mindemellett pedig a személyük is kuriózum, hiszen nincs másik olyan férfi énekes az országban, aki 65 éve színpadon lenne, de a nők körében is ritka, hogy valaki még 43 év után is a zenével foglalkozzon, ráadásul már 42 éve házasok – jegyezte meg.

42 éve alkotnak egy párt

De mi a titka annak, hogy több mint 4 évtized után is ugyanolyan szeretettel, szerelemmel vannak egymás felé? Balázs Klári szerint a lényeg az, hogy ne akarjuk megváltoztatni a párunkat, fogadjuk el a hibáival együtt. Korda György hozzátette, a hűség, a barátság és a becsület a legfontosabb, mert ezek megmaradnak az emberből, minden mást csak kölcsönbe kaptunk.

Lánybúcsú a teltházas fesztiválon

Az ország legnagyobb retró fesztiváljának második napján is telt ház van. A biztonsági őrök lapunknak arról számoltak be, hogy függetlenül attól, hogy pénteken és ma is 8 ezer ember szórakozik egyszerre a helyszínen, eddig nem történt komolyabb gond. A fesztiválozók jól viselkednek, a beléptetésnél sincsenek gondok.

Ha a fesztiválozóknak egészségügyi gondja akad, akkor az Alföld Ambulance Kft. hősei sietnek megmentésükre. Ők arról beszéltek lapunknak, hogy eddig néhány rosszullét miatt kérték a segítségüket, valamint jó páran a cipő által feltört lábak beápolását kérték tőlük.

A fesztiválon találkoztunk egyébként lánybúcsús csapattal is, a menyasszony Szolnokról érkezett, a barátnői pedig ma reggel közölték vele, hogy Szegeden bulizzák át az éjszakát, mert a Deja Vu Fesztiválon sokkal jobb élményben lehet része, mintha egy bulihelyre zsúfolódtak volna be. Petra, a menyasszony elárulta, párjával augusztus végén kelnek egybe.

És mint tudjuk, az éjjel soha nem érhet véget. Ma színpadra lép még Alexandra Stan és Basshunter is. A koncertek ismét éjfélig tartanak, utána a Sing Sing stage és a Tisza Dokk stage várja a fesztiválozókat. Előbbiben a Wannabe XXL, míg utóbbiban BigiBoy és Dj Newl lesz a lemezjátszóknál vasárnap hajnal 5-ig.